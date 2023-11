Un giorno a Casa Milan con Msc Crociere: al via campagna digital e temporary shop

Un posto magico, dove il tempo si ferma: Casa Milan. Tifosi rossoneri o no, è impossibile non emozionarsi durante una visita al museo Mondo Milan con due icone come Franco Baresi e Daniele Massaro, che hanno poi accompagnato i giornalisti ospiti fino alla sala conferenze dove Msc Crociere ha presentato i suoi nuovi progetti con il club di Milano, di cui oggi è principal e official sleeve partner.

Così ammirando Champions, il pallone d’oro originale di Shevchenko, scarpini storici e la 9 di Van Basten – cimelio assoluto – siamo giunti all’ascolto di Leonardo Massa e Maikel Oettle, rispettivamente managing director di Msc Crociere e chief commercial officer di Ac Milan, che hanno presentato insieme la nuova campagna di comunicazione digital realizzata dalla compagnia crocieristica con il club rossonero e che vede protagonisti i giocatori Rafael Leao, Tommaso Pobega e Yunus Musah.

La campagna rientra nell’accordo di partnership già in essere tra Ac Milan e Msc Crociere. Novità assoluta, e solo una delle iniziative previste dalle due realtà, l’apertura del temporary shop di Msc a Milano, che verrà inaugurato in Piazza Gae Aulenti il 15 dicembre. La chiusura è prevista dopo un mese, il 15 gennaio. L’ambizione? Replicarlo in altre destinazioni.

«La partnership con Ac Milan durerà nel tempo e unisce due realtà italiane di grande importanza a livello internazionale, ognuna nel proprio settore di riferimento – ha dichiarato Massa – Sono tre gli asset su cui regge il nostro accordo: visione internazionale, gioco di squadra, fondamentale nel calcio ma anche per un business come quello delle crociere, e Milano, fondamentale per far funzionare un’industria complessa come la nostra. Qui, e in tutto il mondo, lanceremo diverse azioni congiunte e iniziative per coinvolgere i tifosi rossoneri. Il temporary shop in Piazza Gae Aulenti è un test che ci consentirà di capire come replicarlo a livello mondiale. L’obiettivo principale sarà trasmettere la nostra filosofia unita a quella di Ac Milan, fatta di valori e identità di brand».

«Al centro ci saranno sempre le persone – prosegue Oettle – Porteremo insieme il made in Italy nel mondo e le nostre mission e vision, che parlano sì di internazionalizzazione ma anche di sostenibilità».