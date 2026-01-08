Un secolo di storia: Lufthansa compie 100 anni

Cento anni fa, più precisamente il 6 gennaio 1926, veniva fondata Lufthansa, la compagnia aerea di bandiera della Germania. Le cronache sottolineano che nacque dalla fusione tra Junkers Luftverkehr e Deutsche Aero Lloyd, con una significativa crescita nel dopoguerra e la successiva trasformazione in uno dei principali vettori internazionali.

Attualmente il Gruppo Lufthansa – che si compone anche di altre importanti compagnie quali Swiss, Austrian Airlines, Brussels Airlines, Eurowings e, di recente, anche la nostra Ita Airways – dispone di una flotta di 735 aeromobili e conta su un volume di traffico di oltre 132 milioni passeggeri trasportati nel 2024.

Per celebrare questo prestigioso anniversario sono previste livree speciali sugli aerei per tutto l’anno. E ancora, mostre in Germania e pubblicazioni sulla storia dell’aerolinea.

Anche il ceo e direttore generale di Ita, Jorge Eberhart, ha voluto festeggiare su Linkedin questo importante anniversario, postando l’atto formale della fondazione: “Quel documento non ha rappresentato solo una tappa amministrativa, bensì l’inizio di un secolo di storia dell’aviazione con l’apporto di quella che allora era ancora chiamata Luft Hansa”.

“Il documento – prosegue Eberhart – insieme all’Aktienbuch originale, il registro ufficiale degli azionisti di società, riflette l’ambizione, il senso di responsabilità e la visione di lungo periodo che hanno posto le basi di un’azienda costruita per durare. A distanza di un secolo, quell’impegno continua a plasmare il modo in cui colleghiamo persone, culture ed economie in tutto il mondo”.