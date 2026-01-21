Un Tourism: “Un miliardo e mezzo di viaggiatori, 2025 da record”

Il turismo globale ha raggiunto un nuovo record nel 2025, con 1,52 miliardi di turisti che hanno viaggiato all’estero, quasi 60 milioni in più dell’anno precedente (+4%), generando un fatturato di 1.900 miliardi di dollari in tutto il mondo (+5%). È la stima pubblicata da Un Tourism – l’agenzia delle Nazioni Unite dedicata al turismo – che segnala in particolare una forte crescita in Africa e Asia, nel suo primo Barometro del turismo mondiale dell’anno.

DOMANDA ELEVATA, IL TREND PROSEGUIRÀ

«La domanda di viaggi è rimasta elevata per tutto il 2025, nonostante la forte inflazione nei servizi turistici e l’incertezza dovuta alle tensioni geopolitiche. Prevediamo che questo trend positivo continuerà nel 2026, poiché si prevede che l’economia globale rimarrà stabile e che le destinazioni ancora indietro rispetto ai livelli pre-pandemia si riprenderanno completamente», ha dichiarato, in una nota, la segretaria generale dell’organismo con sede a Madrid, Shaikha Nasser Al Nowais.

BENE AFRICA E ASIA, TRUMP PESA SULLE AMERICHE

In Europa, principale destinazione turistica mondiale – con Francia e Spagna in testa – lo scorso anno sono stati registrati 793,5 milioni di arrivi internazionali, il 52,1% del totale. Il numero di viaggiatori internazionali è aumentato significativamente in Africa (+8% su base annua) e nella regione Asia-Pacifico (+6%). Il Marocco, la principale destinazione africana, ha accolto quasi 20 milioni di turisti internazionali, lo scorso anno, con un aumento del 14%.

Dall’altra parte dell’Atlantico, il Brasile ha registrato una forte crescita, del 37% su base annua. Nelle Americhe, la crescita è stata lenta, lo scorso anno (+1%), «in parte a causa dei deboli risultati negli Stati Uniti», dove l’amministrazione sta perseguendo una politica che non incentiva il turismo. I dati dei singoli Paesi per l’intero 2025 non sono ancora disponibili.