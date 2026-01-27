Air Europa ordina quaranta A350-900

Una mega commessa di Air Europa finalizzata alla sua strategia di espansione: il vettore spagnolo ha ufficializzato l’ordine definitivo, siglato alla fine dello scorso anno con Airbus, per la futura incorporazione in flotta di 40 aeromobili A350-900.

L’accordo definitivo, firmato lo scorso dicembre a seguito della sottoscrizione del memorandum of understanding, rappresenta infatti il pilastro centrale del progetto di rinnovamento della flotta di lungo raggio della compagnia. Allo stesso tempo, costituisce una solida base per proseguire nel percorso di espansione, facendo affidamento su un aeromobile che si distingue per l’elevato livello tecnologico e il comfort offerto dal suo design.

L’A350-900 consentirà ad Air Europa di continuare a offrire una proposta di servizio a bordo di altissimo livello, in particolare sulle rotte verso l’America Latina, che rappresentano l’elemento più distintivo dell’offerta della compagnia.

Progettato per coprire distanze fino a 9.700 miglia nautiche (18mila chilometri) senza scali, l’A350 integra le tecnologie più avanzate e un design aerodinamico di ultima generazione. I motori Rolls-Royce e l’utilizzo di materiali leggeri consentono una riduzione del 25% del consumo di carburante, oltre a una diminuzione dei costi operativi e delle emissioni di anidride carbonica (CO₂). Come tutti gli aeromobili Airbus, anche l’A350 è in grado di utilizzare fino al 50% di carburante sostenibile per l’aviazione (Saf) nei propri serbatoi.

La foto pubblicata è stata inviata dall’ufficio stampa di Air Europa