Unconvention Idee per Viaggiare, mega evento web per i 200 partecipanti

Mercoledì 27 settembre è stato il giorno clou della Unconvention di Idee per Viaggiare, l’operazione visionaria che ha condotto 150 agenti di viaggi, 40 componenti dello staff, 9 content creator e rappresentanti dei media in giro per il mondo, precisamente in 15 nazioni. L’Uncovention si conferma un momento iconico per l’azienda e un appuntamento di forte aggregazione che rinnova la collaborazione con i principali fornitori. Main sponsor dell’edizione 2023 sono Travelport e Nobis.

A partire dalle compagnie aeree che hanno collegato gli agenti di viaggi alle varie destinazioni: Ita Airways; Royal Jordanian; Emirates (per tutti gli itinerari in transito o con stop a Dubai); Tap Air Portugal; Air Canada; Qatar Airways (per tutti gli itinerari con stop a Doha); Ethiopian Airways.

Oltre ai dmc locali che hanno fornito i servizi a terra, dai trasferimenti alle escursioni – come Malatacca, Arabian Adventures, Magic Arabia,Magic Oman, Magic Jordan, Discover Qatar, Mautourco, Africa Spirit, Asco Lotus, Miki Travel, Goway, Recept Tour Canada, Allied Tpro, Cvb Las Vegas, Unilat – il coinvolgimento strategico delle catene alberghiere Emaar, Fairmont, Anantara, Sun Siyam, Jumeirah, Sunlife, The Lux*Collective, Constance Hotels, The Residence Mauritius, Creole Travel Service, Laila Resort, Story Seychelles, Paradise Sun, Raffles Seychelles, The Residence Zanzibar, Metropolitan Bangkok, insieme all’imprescindibile supporto degli enti del turismo, quali Det (Department of Economy & Tourism), Qatar Tourism, Ministero del turismo dell’Oman, Seychelles Tourism, Tat (Ente del turismo Thailandia), Tourism Visit Victoria, Tourism Northern territory, Tourism Australia, Visit California.

Alle ore 21, fuso orario di Dubai, tutti i gruppi di agenti che si trovavano nell’emirato (circa 80 presone) si sono incontrati per una cena di gala presso il Madinat Jumeirah Mina A Salam e contemporaneamente tutti i gruppi che si trovavano a Doha (circa 40 persone) si sono riuniti presso il Provok Fairmont. È stata creata una stanza sulla piattaforma webex in modo da collegare contemporaneamente sia questi due eventi sia gli altri gruppi (non proprio tutti compatibilmente con i fusi orari): chi si trovava in aeroporto (appena sbarcato il gruppo Giordania), chi in un camp in Tanzania, chi in giro per Ottawa, chi in hotel in Messico.

Aperitivo e lancio del video che ha ripercorso in modo emozionante le tappe dell’azienda, commentato da Danilo Curzi, ceo Idee per Viaggiare: «Da dove siamo partiti, dove siamo ora. Un percorso di 28 anni in cui noi abbiamo sempre creduto, abbiamo messo passione, idee, investimenti. Un percorso che non sarebbe stato così virtuoso senza la collaborazione della rete agenziale, che rappresenta il nostro canale commerciale. Un ringraziamento speciale va ai nostri Partner, per il contributo prezioso e determinante nella riuscita della nostra Unconvention 2023: significativi agreement legano Idee per Viaggiare ai principali player del mercato, e nel tempo tali accordi sono diventati anche legami profondi che correndo lungo i paralleli, uniscono la storia della nostra azienda a quelli dei fornitori, distribuiti in ogni angolo del mondo».

Unconvention World Tour 2023 ha portato gli agenti di viaggi in Australia, Giappone, Usa West Coast, Canada, Messico, Mauritius, Seychelles, Maldive, Thailandia, Tanzania, Zanzibar, Oman, Giordania, Doha e Dubai. Alcuni di questi itinerari sono esattamente quelli proposti alla clientela, come ad esempio il tour in Giordania. Tutti i viaggi sono itineranti e alcune destinazioni sono per la prima volta meta di fam trip, come Tanzania, Australia e Usa West Coast.