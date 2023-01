Unioncamere-Federalberghi, accordo per migliorare le competenze nel turismo

Un’alleanza tra il mondo della formazione e delle imprese a sostegno della crescita economica del turismo. È su queste basi che Unioncamere e Federalberghi hanno raggiunto un accordo per superare il mismatch di competenze in un settore trainante dell’economia italiana. L’intesa si inserisce nel quadro delle attività portate avanti insieme alla Rete Nazionale degli Istituti Alberghieri per la certificazione della preparazione degli studenti degli istituti nei Pcto.

Alla luce del previsto riordino del sistema di istruzione secondaria superiore, si punta a unire le forze per favorire lo sviluppo di professionalità, con competenze che rispondano alle esigenze formative delle imprese del comparto turistico.

In base a un’analisi sulla domanda di profili professionali delle imprese, realizzata tramite il Sistema informativo Excelsior da Unioncamere e Anpal, per i prossimi 5 anni si prevede un fabbisogno occupazionale di oltre 333.000 unità nel settore, considerando una difficoltà di reperimento del personale che supera il 40% del fabbisogno stesso.

Per questo motivo Unioncamere e Federalberghi lavoreranno alla costruzione e alla condivisione di mappe di competenze e alla individuazione di profili da formare. Inoltre si impegneranno a realizzare un repertorio che tenga conto delle skill funzionali allo sviluppo di tutta la filiera turistica, con particolare attenzione al digitale e al green.

Saranno promosse iniziative per l’orientamento degli studenti, degli insegnanti e dei tutor scolastici ed aziendali, impegnati nei percorsi di formazione, con particolare attenzione alla formazione Its e universitaria.