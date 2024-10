United, nel 2025 volo stagionale da Palermo a New York

È già primavera 2025 per United Airlines che ha annunciato il lancio di un volo stagionale, a partire appunto dal 22 maggio del prossimo anno da Palermo a New York/Newark. Sarà un servizio stagionale no stop, tre volte alla settimana, tra l’aeroporto di Palermo e il suo hub a New York/Newark e United sarà l’unica compagnia aerea statunitense a offrire un servizio no stop tra Palermo, il capoluogo della Sicilia, e gli Stati Uniti e per l’estate 2025 opererà fino a 13 servizi diretti al giorno dall’Italia agli Stati Uniti.

Si tratta del secondo volo diretto tra la Sicilia – e in particolare Palermo – e New York, dopo quello operato da Neos, che ha debuttato a giugno.

Il nuovo servizio stagionale va ad aggiungersi ai servizi esistenti di United dall’Italia agli Stati Uniti: servizi giornalieri tutto l’anno da Roma e Milano a New York/Newark, nonché voli stagionali da Roma a Chicago O’Hare, Washington Dulles e San Francisco, da Milano a Chicago O’Hare, da Napoli e Venezia a New York/Newark, che, per l’estate 2025, inizieranno tre settimane prima rispetto alla stagione precedente. La compagnia aerea sta inoltre lanciando una nuova tratta stagionale da Venezia a Washington D.C. a partire dal 23 maggio 2025 (soggetto ad approvazione governativa).

«Questa ulteriore espansione delle nostre rotte dall’Italia agli Stati Uniti e il primo servizio in assoluto di United tra Palermo e New York – ha spiegato Marcel Fuchs, managing director international sales United Airline – permetterà ai nostri clienti in Sicilia di fruire di una scelta ancora più ampia per l’estate 2025, con la possibilità di collegarsi senza problemi tramite il nostro hub New York/Newark con 55 destinazioni in tutte le Americhe, mentre i viaggiatori dagli Stati Uniti potranno sperimentare la ricca storia della Sicilia e l’offerta mare».

La nuova rotta da Palermo a New York/Newark fa parte della più grande espansione internazionale nella storia di United, che la prossima estate aggiungerà per i suoi clienti ben 11 nuovi voli e otto nuove destinazioni. A partire da maggio 2025, infatti, United lancerà cinque nuovi voli dal suo hub di New York/Newark verso destinazioni che nessun’altra compagnia aerea statunitense serve, tra cui Nuuk, Groenlandia; Bilbao, Madeira e Faro. La compagnia aerea sta inoltre aggiungendo tre nuove rotte da Washington D.C./Dulles, tra cui il suo primo volo in assoluto verso Dakar, in Senegal, che opererà tutto l’anno e nuovi voli stagionali verso Nizza. Così come sono previsti nuovi voli United da Tokyo-Narita a Kaohsiung, Taiwan; Ulaanbaatar, Mongolia; e Koror, Palau, destinazioni che nessun’altra compagnia aerea statunitense serve. Questi nuovi voli si collegheranno perfettamente ai servizi transpacifici di United operati da Tokyo-Narita verso cinque hub negli Stati Uniti continentali.