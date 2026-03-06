United: o le cuffie o scendi. Tolleranza zero sulla musica in volo

Ascoltare musica senza cuffie, a bordo di un aereo, è già un reato, per la maggior parte dei viaggiatori. Ora, su un volo di United Airlines, può comportare (quantomeno) l’essere rimandati a terra.

La compagnia aerea statunitense aveva già una politica a favore dell’uso delle cuffie, ma nei giorni scorsi ha aggiornato il suo contratto di trasporto – le regole che un passeggero accetta per volare – specificando che «i passeggeri che non utilizzano le cuffie durante l’ascolto di contenuti audio o video» potrebbero essere cacciati dall’aereo.

«Abbiamo sempre incoraggiato i clienti a utilizzare le cuffie durante l’ascolto di contenuti audio, e le nostre norme wi-fi lo ricordano già ai clienti», ha dichiarato Josh Freed, portavoce di United, in un’e-mail al Washington Post, aggiungendo che la compagnia sta espandendo la sua connettività Starlink ad alta velocità. «Ci è sembrato il momento giusto per renderlo ancora più chiaro, aggiungendolo al contratto di trasporto».

Altre compagnie aeree hanno politiche proprie che incoraggiano o impongono l’uso delle cuffie, sebbene la maggior parte non comporti la minaccia di conseguenze. Frontier Airlines include questo requisito nella sezione del suo contratto relativa al bagaglio a mano, sebbene non sia chiaro quale sarebbe la sanzione per l’inosservanza della norma. La compagnia aerea afferma che i dispositivi elettronici portatili che emettono suoni «possono essere utilizzati solo con le cuffie e a condizione che il suono, anche tramite le cuffie, non possa essere udito da altri».

Nella sezione intrattenimento del suo sito web, Delta Air Lines chiede: «Per il comfort di tutti coloro che vi circondano, vi preghiamo di utilizzare auricolari o cuffie con qualsiasi dispositivo elettronico personale, durante il volo». Gli assistenti di volo distribuiscono gratuitamente cuffie ai passeggeri sulla maggior parte dei voli, ha affermato la compagnia aerea.

«I clienti sono invitati ad ascoltare audio o guardare video a bordo e ci aspettiamo che seguano le normali istruzioni di cortesia e quelle dell’equipaggio di volo», ha dichiarato la portavoce di Delta, Samantha Moore Facteau, in un’e-mail.

Southwest Airlines non menziona le cuffie nel suo contratto, ma sul suo sito web specifica che sono obbligatorie quando i passeggeri ascoltano audio.

Nel 2023, un pilota dell’American Airlines tenne un discorso dalla parte anteriore dell’aereo, diventato virale sui social media, esortando i passeggeri a mostrarsi rispettosi a vicenda. «L’esperimento sociale di ascoltare video in modalità vivavoce e parlare al cellulare in modalità vivavoce è finito, finito e superato in questo Paese», ha affermato. «Nessuno vuole ascoltare il tuo video. … Usa i tuoi AirPods, usa le tue cuffie, qualsiasi cosa sia. Sono affari tuoi».

Il travel blogger Ben Schlappig, fondatore di One Mile at a Time, ha accolto con favore la notizia: a Miami, dove vive, il rispetto degli altri viaggiatori aerei sembra un optional. «Mi fa letteralmente impazzire. Di tutte le cose nel settore aereo, questa è probabilmente quella che mi appassiona di più, il che è piuttosto triste. Non riesco a credere alla mancanza di rispetto che hanno per gli altri, al punto che pensano solo a sparare a tutto volume qualsiasi cosa stiano ascoltando».