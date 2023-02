United raddoppia il volo Napoli-New York per l’estate

Estate all’insegna dell’offerta aerea ampliata per United Airlines che incrementa il collegamento stagionale Napoli-New York/Newark, con un raddoppio dei voli da una a due volte al giorno durante il picco estivo 2023.

Il collegamento sarà operativo dal 6 maggio al 28 ottobre 2023, con un raddoppio delle frequenze dal 23 giugno al 7 settembre 2023. Il collegamento stagionale aggiuntivo da Napoli si aggiunge ai voli giornalieri operati tutto l’anno da Milano e Roma a New York/Newark, ai giornalieri stagionali da Roma a Chicago e Washington Dulles, da Milano a Chicago e da Venezia a New York/Newark, nonché alla nuova tratta stagionale giornaliera Roma-San Francisco, che inizierà il 26 maggio 2023.

Attualmente United è la compagnia aerea che offre collegamenti diretti dall’Italia agli Stati Uniti dal maggior numero di aeroporti italiani e, durante la stagione estiva 2023, offrirà fino a 10 collegamenti giornalieri diretti.

«Presidiamo Napoli per l’estate 2023 – ha affermato Walter Cianciusi, country sales manager Italia di United – con un ulteriore volo giornaliero e vogliamo espandere ulteriormente la nostra rete di collegamenti tra l’Italia e gli Stati Uniti. Ci aspettiamo un’altra estate intensa per il segmento internazionale e siamo lieti di poter offrire ai nostri clienti nel sud Italia ancora più opzioni di viaggio, con la possibilità, dal nostro hub di New York/Newark di oltre 90 collegamenti in tutto il continente americano».

Il collegamento non stop giornaliero Napoli-New York è operato con aeromobili Boeing 767-300, con un totale di 214 posti.