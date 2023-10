United testa il carburante Saf con Nasa e Boeing

Prove tecniche di sostenibilità per United che insieme a Nasa e Boeing ha avviato un progetto volto a potenziare la sostenibilità nell’aviazione: si tratta di test in volo al fine di misurare l’effetto del carburante sostenibile per l’aviazione (Saf) sulle scie (contrails) e sulle emissioni non legate all’anidride carbonica, oltre a ridurre l’impatto climatico del ciclo di vita del carburante.

Il secondo ecoDemonstrator Explorer di Boeing, un 737-10 destinato a United Airlines, volerà con il 100% di Saf e carburante aeronautico convenzionale in serbatoi separati e utilizzerà alternativamente questi carburanti durante i test. Il laboratorio scientifico aereo DC-8 della Nasa volerà dietro il velivolo commerciale e misurerà le emissioni prodotte da ciascun tipo di carburante, oltre alle particelle di ghiaccio delle scie. I satelliti della Nasa cattureranno immagini della formazione delle scie come parte dei test.

L’obiettivo dei ricercatori è di comprendere come i carburanti avanzati, i design dei combustori dei motori e altre tecnologie possano ridurre il riscaldamento atmosferico. I test valuteranno ad esempio come il Saf influenzi le caratteristiche delle scie, quelle persistenti di condensazione prodotte quando gli aeroplani attraversano aria fredda e umida. Sebbene il loro impatto completo non sia ancora compreso appieno, alcune ricerche hanno suggerito che alcune scie potrebbero intrappolare il calore nell’atmosfera.