Unwto e Gtef: lavoriamo per organizzare un forum annuale

L’Unwto e il Global Tourism Economic Forum hanno delineato a Lisbona i loro piani per una collaborazione ancora più solida. Da quando si è tenuto il primo Forum nel 2012, le due organizzazioni hanno lavorato per promuovere legami più stretti tra i governi e il settore privato del turismo. Così, Unwto e Gtef hanno annunciato piani per un Forum annuale rinnovato e potenziato in concomitanza con il decimo anniversario dell’evento a Macao, in Cina, il 21 settembre. La sede dei Forum successivi si alternerà quindi tra Macao e un altro paese ospitante, selezionato congiuntamente da Unwto e Gtef.

Annunciando i piani a Lisbona, il segretario generale dell’Unwto, Zurab Pololikashvili, ha dichiarato: «Siamo orgogliosi di lavorare con il Global Tourism Economic Forum per unire governi e leader del settore privato e affrontare le maggiori sfide di oggi».

«In risposta alle politiche della Cina nel sostenere le imprese a “diventare globali” – ha annunciato Pansy Ho, vicepresidente e segretario generale di Gtef –organizzeremo una piattaforma internazionale all’estero ogni due anni. Guardando al futuro, crediamo che la Cina continentale, Macao e persino il mondo intero possano trarre vantaggio dall’evento».

La decima edizione del Gtef si svolgerà attorno al tema “Destinazione 2030: sbloccare il turismo per le imprese e lo sviluppo“. Riunirà governi e leader di tutti i settori pubblico e privato per indicare una volta di più il Forum come il principale evento annuale per i partenariati pubblico-privato e il turismo per la crescita e lo sviluppo delle imprese.

Sempre a Lisbona, l’Unwto ha firmato un Memorandum of Understanding con il Global Tourism Economy Research Centre, il coordinatore del Gtef, per lavorare insieme e identificare le aree di futura cooperazione.