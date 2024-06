Usa, obiettivo 1 milione di turisti italiani: tutti i numeri di Ipw 2024

Anche per il 2023 l’Italia, con oltre 970mila viaggiatori, figura nella top ten dei Paesi d’origine dei flussi turistici verso gli States, e precisamente al nono posto: la conferma è giunta in occasione dell’Ipw 2024, la più importante fiera dell’incoming a stelle e strisce, svoltosi recentemente a Los Angeles, che ha visto la partecipazione di una nutrita delegazione italiana, composta prevalentemente da tour operator specializzati negli Usa.

Il traguardo di 1 milione di turisti italiani è dunque un traguardo a portata di mano fin da quest’anno, come hanno confermato tutti gli addetti del settore travel trade, specializzati sulla destinazione, grazie anche alla continua informazione e formazione di Visit Usa e una presenza costante di Brand Usa in Italia attraverso la collaborazione con Us Commercial Service del Consolato di Milano. L’importanza del nostro bacino d’utenza viene ulteriormente confermata dal fatto che il nostro mercato è il 4° in Europa per numero di arrivi e volumi di spesa.

L’edizione di quest’anno dell’Ipw ha confermato pure il peso specifico del turismo negli States che nel 2023 hanno accolto oltre 67 milioni di visitatori, che hanno speso 213 miliardi di dollari in viaggi e attività legate al turismo, con un aumento del 28% rispetto all’anno precedente. Cifre che certificano come ormai gli arrivi abbiamo già ampiamente superato i livelli del 2019 e si stima lo stesso trend per il 2025 riguardo ai mercati Australia, Brasile, Canada, Francia, Germania, Italia e Regno Unito.

E le prospettive sono ancor più rosee: infatti gli analisti prevedono che gli Usa accoglieranno 90 milioni di visitatori che spenderanno 279 miliardi di dollari annualmente entro il 2027. Un risultato alimentato da un trend più che positivo per l’anno in corso che dovrebbe chiudersi con l’arrivo di quasi 78 milioni di visitatori negli Usa, e si prevede che le spese dei viaggiatori internazionali aumenteranno del 74% tra il 2023 e il 2027.

Nel corso della fiera sono state anche illustrate le innumerevoli opportunità di viaggio e vacanze che rappresenteranno altrettanti spunti per alimentare l’offerta di pacchetti di viaggio e soggiorno. Tra gli eventi di spicco sono stati menzionati il World Pride del 2025 a Washington Dc, il 100° anniversario della Route 66 con numerosi eventi previsti nel 2026; la Fifa World Cup, sempre nel 2026, e ancora il Super Bowl del 2027 che si terrà a Los Angeles con la presenza di innumerevoli star dello spettacolo e infine le Summer Olympics in California nel 2028.

Per Mia Hezi (presidente Visit Usa): «Stiamo riscontrando un entusiasmo incredibile intorno alla destinazione e un interesse crescente per le attività dell’associazione. La delegazione italiana presente a Ipw 2024 ha potuto verificare di persona le tante novità proposte dagli Stati Uniti. E proprio in base a questo sono sicura che nei prossimi mesi vedremo, sul mercato, nuovi itinerari di viaggio costruiti sulla base dell’evoluzione dell’offerta americana supportata dalla creatività dei tanti product manager italiani presenti alla fiera».

Quella di quest’anno, poi, è stata la prima Ipw dalla scomparsa del nostro caro collega giornalista Vittorio Agostini che ne ha seguite ben 40 di edizioni, ricevendo il giusto riconoscimento dagli stessi organizzatori Usa di ‘decano’ della fiera incoming statunitense.