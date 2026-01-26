Usa, tempesta di neve.

Voli cancellati e trasporti in tilt

Circa 11.600 voli sono stati cancellati, ieri, negli Stati Uniti, secondo Cirium, con il maltempo che ha colpito gran parte del Paese. La società di analisi del settore aeronautico ha affermato che domenica è stata la giornata con il maggior numero di cancellazioni di voli dalla pandemia di coronavirus.

Dopo aver attraversato il sud, la tempesta si è spostata nel nord-est degli Stati Uniti, provocando intense nevicate anche a New York e Boston. Ieri pomeriggio, la maggior parte dei voli è stata cancellata negli aeroporti più trafficati: l’aeroporto LaGuardia di New York è rimasto chiuso fino alle 20 e il 91% dei voli (436) è stato cancellato; a Philadelphiia, il 94% dei voli (326) è stato cancellato. L’aeroporto internazionale John F. Kennedy di New York ha registrato 466 voli cancellati, circa l’80% dei voli, secondo FlightAware.

L’aeroporto nazionale Ronald Reagan di Washington ha dichiarato sul suo sito web che tutte le compagnie aeree hanno cancellato i voli in partenza per la giornata, circa 421 voli. Disagi significativi hanno colpito anche gli hub aeroportuali di Dallas-Fort Worth, Charlotte e Atlanta, sede dell’aeroporto più trafficato del mondo.

American Airlines ha cancellato oltre 1.790 voli, ieri, circa il 55% dei voli programmati per la giornata, secondo FlightAware. Delta Air Lines ha segnalato oltre 1.470 cancellazioni e Southwest Airlines oltre 1.340 cancellazioni per la giornata, mentre United Airlines ne ha avute circa 1.016. JetBlue ha avuto più di 590 voli cancellati, pari a circa il 72% del suo programma giornaliero.

LE CONSEGUENZE

Vikrant Vaze, professore di Dartmouth specializzato in logistica dell’aviazione commerciale, ha affermato che il recupero dalle cancellazioni e dai ritardi causati dalla tempesta richiederà giorni, se non di più. E anche per i viaggiatori che non si trovano in aree direttamente colpite dal maltempo, ritardi a cascata potrebbero comunque influenzare i loro piani di viaggio.

«Dato che sono coinvolte così tante compagnie aeree diverse – ha detto all’Associated Press – credo che tutto dipenderà in larga misura dalla struttura della rete di ogni singola compagnia aerea, dall’entità del danno subito da ciascuna di esse e dalla capacità intrinseca delle compagnie aeree di gestire questi enormi disagi», ha affermato.

Per oggi, sono già circa 3.500 voli i voli cancellati, secondo FlightAware. Le compagnie aeree hanno dichiarato di puntare a riprendere rapidamente le attività, ma dovranno affrontare le sfide del maltempo in corso. Le temperature rigide e il ghiaccio persistente negli aeroporti, così come su strade e autostrade, causeranno condizioni pericolose per il personale e i viaggiatori.

United Airlines ha dichiarato che inizierà a ripristinare le operazioni nella giornata di oggi, anche se alcune aree subiranno impatti residui dovuti al freddo e al ghiaccio. JetBlue Airways, che ha cancellato oltre il 70% dei suoi voli, domenica, si impegnerà a riprendere il suo normale orario una volta passata la tempesta e prevede di organizzare voli aggiuntivi per assistere i clienti.

Delta Air Lines ha affermato che le condizioni di gelo e umidità in alcuni aeroporti del nord-est potrebbero avere ripercussioni sui voli di lunedì mattina, mentre i voli negli aeroporti dell’Ohio e della Tennessee Valley sono ripresi lentamente domenica sera.

Mentre la tempesta inizia ad allontanarsi dagli Stati Uniti, il Weather Prediction Center ha avvertito che l’aria estremamente fredda che segue il sistema prolungherà i rischi per i viaggi e le infrastrutture per tutta la settimana. Nevicate diffuse e intense continueranno a colpire il nord-est, mentre nevischio e pioggia gelata colpiranno alcune zone del medio atlantico e del sud-est.

NEW YORK

I newyorkesi si sono svegliati domenica mattina con un’intensa nevicata, proseguita nel corso della giornata: sulle strade, divenute bianche e silenziose, si sono accumulati fino a 23 centimetri di neve. Per Zohran Mamdani, il primo duro test invernale da sindaco della città.

Fino a domenica pomeriggio, non sono state segnalate interruzioni di corrente diffuse o gravi problemi legati alla neve. La temperatura è scesa fino a -13 gradi Celsius, la più fredda registrata in città negli ultimi tre anni, con raffiche di vento a 56 km/h seguite da una leggera pioggia gelata, durante la notte, secondo il racconto del New York Times. Nel weekend, almeno 7 persone sono morte a causa delle condizioni meteorologiche estreme.

Molte linee della metropolitana cittadina hanno registrato ritardi e le linee 7, L e Q sono state parzialmente sospese, domenica, a causa della tempesta. Il traghetto per Staten Island è stato sospeso a causa della neve e della scarsa visibilità.

La Metro-North Railroad e la Long Island Rail Road hanno subito ritardi e alcuni servizi sono stati ridotti, cancellati o sospesi. La NJ Transit ha sospeso tutti i servizi di autobus, treni e metropolitana leggera.

BLOCCATI NEGLI USA: COSA FARE

Se siete già in aeroporto, mettetevi in ​​coda per parlare con un addetto del servizio clienti. Se siete ancora a casa o in hotel, chiamate o andate online per mettervi in ​​contatto con il personale addetto alle prenotazioni della vostra compagnia aerea. In entrambi i casi, è utile anche cercare voli alternativi mentre aspettate di parlare con un agente.

La maggior parte delle compagnie aeree vi riprenoterà su un volo successivo senza costi aggiuntivi, ma dipende dalla disponibilità di posti. È possibile, anche se non obbligatorio, che le compagnie aeree vi facciano imbarcare sul volo di una compagnia partner.

Se il vostro volo è stato cancellato e non desiderate più intraprendere il viaggio, o avete trovato un altro modo per raggiungere la vostra destinazione, la compagnia aerea è legalmente tenuta a rimborsarvi, anche se avete acquistato un biglietto non rimborsabile. Non importa il motivo della cancellazione del volo.

La compagnia aerea potrebbe offrirvi un credito di viaggio, ma avete diritto a un rimborso completo. Avete anche diritto al rimborso di eventuali supplementi per i bagagli, upgrade del posto a sedere o altri extra di cui non avete usufruito.