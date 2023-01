Usa, traffico aereo in tilt:

“Guasto informatico”

Blocco senza precedenti del trasporto aereo americano. Un presunto guasto al sistema informatico della Federal Aviation Administration (Faa), relativo al sistema di notifica dei piloti, ha bloccato tutti i voli aerei negli Stati Uniti alle 6.30 (ora della costa orientale Usa, corrispondere alle 12.30 ora italiana) di mercoledì 11 gennaio, con possibili conseguenze sul traffico aereo mondiale.

L’annuncio è arrivato dalla stessa Faa su Twitter, che ha affermato anche di essere al lavoro “per ripristinare il sistema di notifica delle missioni aeree”. Stiamo eseguendo i controlli finali di convalida e ripopolando il sistema. Sono interessate le operazioni in tutto il sistema dello spazio aereo nazionale.

Attorno alle 13 ora italiana la Faa ha aggiornato lo stato con un tweet: «Stiamo ancora lavorando per ripristinare completamente il sistema di avviso alle missioni aeree. Alcune funzioni stanno iniziando a tornare in linea, le operazioni del National Airspace System rimangono limitate».

In prima battuta sono stati segnalati circa 760 voli interni, in entrata e in uscita dagli Stati Uniti, in ritardo, e 91 cancellati, secondo FlightAware.com.

Un’ora dopo i ritardi segnalati erano relativi a 7.076 voli e quelli cancellati 1.354. Numeri che continueranno presumibilmente a crescere.

Per ora, l’autorità aeronautica statunitense ha per ora deciso di bloccare tutti i voli negli Stati Uniti fino alle 9 (le 15 in Italia).