Utopia of the Seas, countdown per il battesimo con la madrina Meghan Trainor

A proposito di pop star americane sotto i riflettori, sarà la cantante e cantautrice statunitense – vincitrice di un Grammy – a battezzare la nuova Utopia of the Seas, nave di Royal Caribbean. Previsti tre giorni di festeggiamenti in mare nel corso di una minicrociera che partirà il 15 luglio da Port Canaveral, in Florida, e porterà gli ospiti verso Perfect Day at CocoCay, l’isola privata della compagnia alle Bahamas.

Qui avrà inizio festa speciale a cui prenderà parte la cantante di “Timeless” che delizierà gli ospiti speciali, i membri dell’equipaggio e i rappresentanti della stampa e dei media con un suo concerto nell’iconico AquaTheater all’aperto della nave; gli ospiti potranno anche vivere il dietro le quinte e incontrare la star di persona.

«È un onore incredibile unirmi alla famiglia Royal Caribbean come madrina di Utopia of the Seas e dare il là ai festeggiamenti in arrivo. Cosa c’è di meglio che essere in vacanza con le persone che ami e ballare la tua musica preferita? Creiamo insieme bellissimi ricordi e diamo inizio alla festa!», ha dichiarato Meghan Trainor.

La nave farà il suo debutto ufficiale il 19 luglio quando partirà, sempre da Port Canaveral, proponendo minicrociere di 3 notti, da fare nel corso del weekend, o di 4 notti nei restanti giorni feriali, una formula easy che consente di vivere momenti di evasione brevi, ma appaganti.

A bordo di Utopia of the Seas non manca nulla per il relax e il divertimento: 40 ristoranti, tanti bar e punti di ritrovo, feste speciali, due casinò e il Royal Rrailway – Utopia station, un’esperienza culinaria immersiva e unica nel suo genere ambientata in un vagone ferroviario; poi ancora piscine, spettacoli tra aria, ghiaccio, acqua e molto altro.

Ogni minicrociera prevede la sosta a Perfect Day at CocoCay, dove si trova la più grande piscina d’acqua dolce dei Caraibi e delle Bahamas e l’oasi per soli adulti di recente apertura Hideaway Beach, che offre una spiaggia privata e piscine.

«Utopia of the Seas è il luogo in cui sfruttare al massimo il weekend e ogni momento è più di uno stato mentale, è una realtà a prescindere dal giorno della settimana. Questa è la vacanza breve sinonimo di festa da celebrare con gli amici, in famiglia e di nuovi ricordi da creare insieme», ha dichiarato Michael Bayley, presidente e ceo di Royal Caribbean International.