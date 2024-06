Utopia of the Seas è stata consegnata a Royal Caribbean

A Saint-Nazaire, in Francia, i cantieri Chantiers de l’Atlantique hanno consegnato a Royal Caribbean le chiavi di Utopia of the Seas, che debutterà poi il prossimo luglio a Port Canaveral (Orlando), in Florida.

Alla sua consegna hanno partecipato gli oltre 1.600 membri dell’equipaggio e il gruppo di lavoro di ingegneri nautici, designer, architetti, maestranze insieme al presidente e amministratore delegato di Rccl Group, Jason Liberty, il presidente e amministratore delegato di Royal Caribbean International, Michael Bayley, e il direttore generale dei Chantiers de l’Atlantique Laurent Castaing.

«La consegna di Utopia of the Seas – ha dichiarato Jason Liberty – è una pietra miliare incredibilmente importante, in quanto segna un’ulteriore evoluzione delle nostre innovative navi e della nostra mission di creare le migliori esperienze di vacanza in modo responsabile. Dalla vacanza multigenerazionale per eccellenza, con il debutto quest’anno di Icon of the Seas, alla fuga per eccellenza di un weekend su Utopia of the Seas, siamo concentrati sull’offerta di una varietà di opzioni di vacanza e di ricordi senza pari per i nostri ospiti».

Prima del debutto dell’estate, che avverrà il 19 luglio, Utopia arriverà negli Stati Uniti, con i team di Royal Caribbean impegnati per gli ultimi ritocchi organizzativi e logistici. Ultima arrivata delle gamechangers, le navi della Oasis Class, Utopia è la prima del suo genere a debuttare con weekend di tre notti e vacanze nei giorni feriali di quattro notti. Con oltre 40 opzioni per la ristorazione e il plus della Perfect Day at CocoCay, l’isola privata di Royal Caribbean alle Bahamas che offre l’oasi per soli adulti di recente apertura, Hideaway Beach, con spiaggia privata, piscine e punti di ristoro, dj dal vivo e altro ancora, tra cui 14 scivoli e con la più grande piscina d’acqua dolce dei Caraibi e la piscina Solarium per adulti.

La foto pubblicata è stata inviata dall’ufficio stampa di Royal Caribbean