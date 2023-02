Uvet Gbt, Pezzani ai saluti. Al suo posto Francesco Palleschi

Nuovo chief operating officer per Uvet Global Business Travel (Uvet Gbt): si tratta di Francesco Palleschi, che prende il posto di Alfredo Pezzani, pronto a prendere il timone operativo di una nuova tmc.

«Ringrazio il presidente Patanè per la fiducia – ha commentato Palleschi – E per avermi fatto crescere in tutti questi anni con incarichi sempre di maggior responsabilità. La sfida è di sicuro fascino e sono certo che con l’aiuto di tutti i colleghi, degli office manager e dei team leader di Uvet Gbt saremo in grado di continuare a offrire gli standard di servizio che in questi anni hanno contraddistinto il nostro operato».

A Pezzani, da Uvet vanno “i ringraziamenti del Gruppo per il lavoro esemplare svolto in tutti questi anni e i più cari auguri per la prossima esperienza professionale”.

Sul suo profilo LinkedIn, il manager ha scritto:

Oggi è il mio ultimo giorno di lavoro in Uvet Global Business Travel. Un grazie speciale a tutto il mio team, e ai colleghi, che senza esitazioni mi hanno sempre dato fiducia motivandomi continuamente con la loro passione e la loro voglia di crescere. Vi assicuro che per quanto mi riguarda è stata un’esperienza fantastica, e che quello che abbiamo costruito assieme è più forte delle difficoltà che abbiamo affrontato. Grazie ancora e a presto.

Per la joint venture attiva in ambito mobility e business travel, dunque, si apre un nuovo capitolo: Francesco Palleschi, classe ‘78, fa parte del Gruppo Uvet da oltre quindici anni, e ha una consolidata esperienza nel business travel acquisita prima nell’area sales & account di Uvet Gbt, poi in Romania nell’area delle operations e attualmente come direttore generale nella sede di Uvet France. A lui andrà anche la responsabilità del dipartimento di service delivery.

«Sono sicuro che Francesco sarà di indubbio supporto nella gestione del team operations – ha dichiarato Luca Patanè, presidente del Gruppo Uvet – E nel portare il giusto know how in uno dei cuori pulsanti dell’azienda e di tutta Uvet Global Business Travel. A Francesco va tutto il mio in bocca al lupo per la sua nuova carica e per le sue nuove responsabilità, certo del fatto che tutta l’azienda lo supporterà in questa sfida così importante».