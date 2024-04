Uzbekistan Airways, al via il volo per Tashkent e Urgench

È decollato il 7 aprile scorso il nuovo volo operato da Uzbekistan Airways da Roma Fiumicino per Tashkent e Urgench, rispettivamente capitale uzbeka e capitale della regione del Koresm, porta d’ingresso della Via della Seta.

Il nuovo volo si aggiunge a quelli già operati da Uzbekistan Airways, per un totale di tre voli settimanali dall’Italia. Sarà dunque possibile volare da Roma Fiumicino a Urgench ogni domenica con partenza alle 21:20 e arrivo alle 6:20 del mattino successivo. Il volo di ritorno decolla dalla capitale uzbeka alle 14 locali, fa uno stop a Urgench da cui riparte alle 16:45 e atterra a Roma alle 19:50 italiane.

L’orario dei voli è stato pensato per venire incontro alle esigenze di coloro che vogliano visitare l’Uzbekistan con il massimo della comodità. Arrivare a Tashkent e ripartire da Urgench significa infatti poter accedere alle bellezze della Via della Seta, evitando costi e tempistiche necessari per gli spostamenti interni in Uzbekistan. Inoltre, i voli sono anche pensati per permettere comode coincidenze con voli domestici di Ita Airways, dando così la possibilità di partire con un solo biglietto dalla propria città di residenza. Per lanciare questo nuovo volo, Uzbekistan Airways ha fissato una tariffa promozionale di 488 euro, andata/ritorno, tasse escluse.

Così Sergey Shirov, regional manager della Uzbekistan Airways: «Con il collegamento su Roma, salgono a tre i nostri voli settimanali per l’Uzbekistan dall’Italia. Un potenziamento che trae origine dal fatto che l’Italia è uno dei mercati chiave per Uzbekistan Airways, non solo per il traffico outbound verso l’Uzbekistan, per noi importantissimo, ma anche per il crescente numero di passeggeri uzbechi e asiatici che scelgono di volare con la nostra compagnia per visitare il Belpaese. Siamo fiduciosi che alla luce dei risultati positivi di questa stagione estiva, Uzbekistan Airways attiverà frequenze aggiuntive da/per l’Italia e Roma in futuro».