Uzbekistan, la meta insolita si rilancia sul mercato italiano

In poco più di sei ore di volo con l’aerolinea Uzbekistan Airways – che dal 31 marzo e per tutta la stagione estiva opererà due voli da Milano con Boeing Dreamliner e un volo da Roma con Airbus neo – si arriva in questo Paese. Attraversato dalla famosa Via della Seta, l’Uzbekistan ospita bellezze d’altri tempi come Samarcanda, la grande capitale Tashkent con mausolei, moschee e shopping center, Bukhara, definita la perla dell’Islam con edifici millenari e possenti mura e infine Khiva, ultimo punto di ristoro per le carovane che dovevano raggiungere la Persia.

La destinazione è stata presentata nuovamente a Roma dai rappresentanti dell’ambasciata dell’Uzbekistan in Italia, ma soprattutto dalla Samo Travel Agency, una delle più grandi organizzazioni di viaggio locali, partner di riferimento per molti tour operator e agenzie europee.

Il manager della compagnia incoming, Tolik Odilov ha sottolineato: «Con la presenza di numerosi brand alberghieri internazionali come Marriott, Hilton, Hyatt nella capitale e a Samarcanda e di numerosi boutique hotel nelle altre località, in particolare a Khiva, la nostra offerta turistica è sempre più appetibile per la clientela europea e in particolare per quella italiana. Grazie a una gastronomia locale molto diversificata e una serie di tour esperenziali, possiamo garantire una vacanza di alto livello, grazie anche alla professionalità di t.o. partner esteri con i quali lavoriamo da tempo. Assicuriamo inoltre un nutrito team di guide turistiche locali parlanti lingua italiana che permettono di visitare al meglio tutti i nostri luoghi più suggestivi. Disponiamo poi di una buona rete ferroviaria che ad esempio permette di effettuare il transfer da Samarcanda a Bukhara in treno, con una durata di circa 3 ore e mezzo, mentre da Tashkent a Samarcanda suggeriamo sempre un transfer in bus per far godere agli ospiti le bellezze ambientali particolarmente suggestive in questa parte del Paese».

Arte, cultura, natura, cucina e shopping artigianale e ancora un ricco calendario di festival in tutti i mesi dell’anno, tanta avventura con falconeria ed eventi folcloristici come le gare di cavalli (Kupkari) sono i tanti asset per il pieno rilancio di questa insolita destinazione di lungo raggio con bellezze che nobilitano il viaggio organizzato.