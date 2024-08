Vacanze attive, Trustpilot: «L’80% degli italiani fa sport in ferie»

L’estate è sinonimo di relax, ma per molti italiani significa anche mantenersi in forma.

Sull’onda dei Giochi Olimpici, secondo un recente sondaggio condotto da Trustpilot, la piattaforma di recensioni dei consumatori a livello globale, l’80% di connazionali non rinuncia all’attività fisica nemmeno in vacanza, dedicando tempo allo sport e acquistando abbigliamento e attrezzatura specifici in vista delle ferie.

Secondo la ricerca, il 47% degli italiani acquista calzature sportive prima di partire per le proprie vacanze, il 38% accessori come occhiali o guanti e il 37% abbigliamento tecnico; il 39% acquista articoli sportivi in negozi fisici, il 27% online, il 14% in negozi specializzati e il 12% si affida alle grandi catene. Trustpilot ha riscontrato un aumento medio del 30% nel numero di recensioni sulla propria piattaforma nella categoria “Viaggi e vacanze” nei primi sei mesi del 2024 rispetto allo stesso periodo del 2023.

Qual è lo sport più praticato dagli italiani durante le ferie? Il nuoto, seguito da trekking e corsa. Ma non mancano gli appassionati di bicicletta, palestra, yoga e sport acquatici come sup e kitesurf.

Che la vacanza sia al mare (per il 61%), in montagna (21%) o in città (10%), l’entusiasmo per lo sport non si ferma e i risultati della ricerca lo confermano: il nuoto domina la classifica degli sport che gli italiani praticano in vacanza con il 38% delle preferenze, seguono il trekking, con il 30%, e la corsa, con il 25%. Tra gli altri sport menzionati la bicicletta (17%), l’allenamento in palestra (15%) e lo yoga (13%). Il 12% opta invece per gli sport acquatici, come sup o kitesurf, mentre 1 italiano su 5 dichiara di non fare sport.

Tutte queste attività richiedono nella maggior parte dei casi abbigliamento e attrezzatura adeguati, per questo il 47% dichiara di acquistare calzature sportive prima di partire per le proprie vacanze, il 38% fa rifornimento di accessori, come occhiali o guanti, e il 37% di abbigliamento tecnico. Infine, il 35% degli intervistati compra integratori alimentari e il 21% attrezzatura specifica, ad esempio racchette o biciclette.

Gli italiani dimostrano un impegno costante verso le attività sportive in vacanza: il 66% degli intervistati ha dichiarato di aver sempre utilizzato gli articoli sportivi acquistati. Tuttavia, il 21% ha ammesso di aver acquistato articoli sportivi senza mai usarli, forse sovrastimando le proprie intenzioni sportive. Il 9% ha scoperto di possedere già gli stessi articoli a casa dopo averli comprati, mentre il 4% ha riconosciuto di non sapere come utilizzare gli articoli acquistati.

«Acquistare articoli sportivi per le vacanze è un investimento nel proprio benessere e divertimento in un periodo dell’anno che di per sé intende essere spensierato», commenta Giacomo Bettazzi, head of marketing italia di Trustpilot. «Questa necessità di condividere esperienze con altri consumatori viene confermata anche dai nostri dati: in media abbiamo riscontrato sulla piattaforma un aumento del 30% delle recensioni per la categoria “Viaggi e vacanze” nei primi sei mesi del 2024 rispetto allo stesso periodo del 2023, a dimostrazione del fatto che condividere le proprie esperienze sta diventando parte integrante del viaggio stesso».

L’indagine è stata commissionata da Trustpilot a Research Without Barriers, Rwb, e condotta su un campione di 1.054 italiani attraverso il metodo Cawi tra il 22 e il 25 luglio 2024.