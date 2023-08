Vacanze di lusso, cosa cercano i nuovi big spender

Entro il 2025 la platea dei clienti che sceglieranno una vacanza di lusso si allargherà fino a 450 milioni rispetto ai 390 milioni del 2019. Un dato globale, rilanciato da diversi studi, che evidenzia le importanti prospettive di crescita di un comparto che vede l’Italia tra i Paesi con maggiore attrattività.

Saranno presto, quindi, 60 milioni in più i cosiddetti “big spender”, cioè coloro i quali, sulla base di un’alta capacità di spesa, possono permettersi maggiori comfort ed esperienze di vacanza di standard più alto.

Ma cosa cercano questi vacanzieri alto-spendenti quando scelgono una vacanza di lusso? Che tipo di aspettative hanno? Senza dubbio la loro attenzione è rivolta in particolare alla ricerca di esperienze uniche e personalizzate, che riescano a dare una sensazione di esclusività.

Ciò che conta, insomma, è prima di tutto la possibilità di godere, all’interno della vacanza, di momenti esperienziali che consentano di rendere unico quel viaggio. Momenti che possono scaturire da un’offerta di servizi di alto livello che attraversa in modo trasversale tutti gli aspetti della vacanza stessa. Dagli alloggi a 5 o 6 stelle a un’offerta gastronomica pluripremiata con sofisticati piatti gourmet, fino alla personalizzazione di visite in luoghi non accessibili al turismo di massa. Dall’attenzione ai bisogni spirituali e al benessere fisico, grazie a strutture dotate di Spa e fitness center fuori dal comune, alla ricerca di destinazioni turistiche esclusive, suggestive e rinomate. Per queste ragioni il numero degli operatori in grado di rispondere a tutte queste esigenze particolari è inevitabilmente limitato, rendendo sempre più difficile la possibilità di allargare l’offerta per far fronte alla crescita di una domanda di cui ormai tutti siamo consapevoli.

Eppure oggi c’è una nuova frontiera del viaggio di lusso che è rappresentato dal nuovo brand Explora Journeys e dalla sua prima nave Explora I. Questa unità che ha appena iniziato a navigare – dotata esclusivamente di magnifiche suite e aree pubbliche di design e comfort di alto livello – non offre “crociere di lusso” ma “vacanze di lusso”. Una sfumatura, questa, che potrebbe sembrare banale ma che, al contrario, è cruciale per capire come e a chi proporre i viaggi di Explora Journeys: i potenziali clienti di questo nuovo brand del lusso non sono solo crocieristi, ma anche e principalmente i “big spender” che cercano vacanze irripetibili alla scoperta di mete inesplorate ed esclusive. E molti di questi non hanno mai considerato prima d’ora la crociera come una vacanza potenzialmente adatta a loro.

Se le crociere di lusso già esistono da tempo, Explora Journeys ha aperto la strada all’ingresso vero e proprio delle crociere nel campo delle vacanze di lusso e presto anche altri player inizieranno a percorrerla. Ad esempio, la volontà recentemente espressa da alcune catene alberghiere di lusso di entrare nel settore delle crociere, conferma che la nascita di Explora Journeys rappresenta un passaggio epocale che allarga il campo delle crociere ai viaggi di lusso e viceversa. Si tratta, infatti, di un concetto totalmente innovativo di crociera, che non riguarda solo l’esperienza a bordo, ma anche le destinazioni.

In conclusione, l’entrata in servizio di nuove navi da crociera di lusso sembra essere la vera risposta per poter accogliere questi nuovi 60 milioni di “big spender” delle vacanze di lusso che entro il 2025 si aggiungeranno ai 390 milioni già esistenti. Ogni singola unità che prende il largo è in grado di offrire centinaia di nuove suite e allo stesso tempo è dotata di tutte quelle aree e quei servizi capaci di soddisfare le richieste di questo target molto remunerativo ma anche molto esigente.