Vacanze estive, come e quando risparmiare: lo rivela Skyscanner

Il circoletto rosso sul calendario è ben visibile: la settimana del 26 agosto. È quella indicata dagli italiani come la più economica dell’estate per viaggiare, particolare di non poco conto, considerando che le famiglie devono fare i conti con prezzi non sempre alla portata.

Così, Skyscanner lancia il suo sos vacanze 2024 in un’inchiesta condotta in collaborazione con OnePoll, rivelando che in quel periodo una famiglia di quattro persone può risparmiare fino a 348 euro, il 27%, rispetto alla settimana del 12. Gli italiani, insomma, sono sempre più attenti al portafoglio e alla ricerca di offerte vantaggiose e ben il 63% non ha ancora prenotato le vacanze estive: la maggior parte è tuttora incerta sulle date (42%) e sulla destinazione (31%). Un terzo (30%) sostiene di essere alla ricerca della miglior offerta, il 12% è in attesa del classico last-minute. Intanto, spopola l’hashtag #loudbudgeting, secondo cui il risparmio è di tendenza, è sempre più popolare su Instagram e TikTok e più di tre quarti degli italiani dichiara di voler adottare un approccio volto al risparmio.

Anche se il 42% dei viaggiatori italiani è a conoscenza del fatto che ci sono settimane estive più economiche per viaggiare, solo l’1% sta effettivamente approfittando di questi periodi. Secondo i dati di Skyscanner, la settimana del 1° luglio è, al momento, la più gettonata, ma anche la più costosa. Allora gli esperti di Skyscanner hanno analizzato decine di migliaia di dati per mostrare ai viaggiatori come sfruttare al meglio il proprio budget. Il nuovo Savings Generator mostra il prezzo medio mensile e, per la prima volta in assoluto, il momento migliore per prenotare per alcune delle destinazioni più popolari, oltre a quelle alternative a ottimi prezzi.

Il 18% degli italiani teme di non trovare voli di andata e ritorno a meno di 500 euro per quest’estate. Con la ricerca “Ovunque” sull’app di Skyscanner è ancora possibile scovarli a meno di 50 euro andata e ritorno: non a caso, quest’anno, “Ovunque” risulta essere la destinazione più ricercata. La ricerca evidenzia anche che le persone sono disposte a rinunciare a piccoli lussi quotidiani per potersi permettere una vacanza estiva. I sacrifici più comuni includono: pasti fuori casa (49%), taxi (48%), parrucchiere/estetista (48%) e il 45% è disposto anche ad acquistare abiti di seconda mano pur di partire.

«Sappiamo quanto gli italiani aspettino e apprezzino le loro vacanze estive, quest’anno ancora di più – sottolinea Stefano Maglietta, travel expert di Skyscanner – Utilizzando la ricchezza unica dei dati, la nostra guida all’estate è stata progettata per aiutare i viaggiatori a capire come far fruttare i loro soldi. Dal momento migliore per prenotare, emerso nel Savings Generator, alla settimana più economica per viaggiare quest’estate. Per noi è fondamentale che i viaggiatori possano trovare l’esperienza che desiderano, a un prezzo che possono permettersi, quindi, diamo priorità agli strumenti che aiutano le persone a partire a prezzi accessibili».