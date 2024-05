Vacanze “low cost” a km zero: l’estate degli italiani secondo Jetcost

In vista dell’estate, il motore di ricerca per tariffe aeree, hotel e autonoleggi Jetcost sonda il terreno con l’obiettivo di conoscere le preferenze dei vacanzieri italiani.

Primo dato che ne esce è che 7 italiani su 10 hanno già programmato di partire almeno per qualche giorno, mentre il 14% aspetterà l’ultimo minuto per decidere, in funzione soprattutto del proprio budget, il 12%, invece, non andrà da nessuna parte.

Secondo lo studio di Jetcost, l’auto privata resta la scelta preferita per viaggiare (59%), ma l’aereo è comunque la seconda opzione (26%) – non a caso le ricerche di voli sono già aumentate del 15% – e poi vengono il treno (6%), il bus (5%), e la nave (4%).

Per quanto riguarda i mesi preferiti per viaggiare, agosto resta il più gettonato per andare in vacanza, con il 48% degli italiani che sceglierà questo mese e il 32% luglio. Giugno è un mese che sta diventando sempre più popolare: il 12% lo sceglierà, mentre solo l’8% viaggerà a settembre.

Durata del viaggio, il 31% prevede di viaggiare per una settimana, il 30% per un tempo compreso tra gli 8 e i 15 giorni; solo il 12% per un periodo compreso tra 15 giorni e un mese.

In termini di spesa, la media per persona è stimata è contenuta, circa 1.097 euro.

Capitolo alloggio: l’hotel sembra essere la sistemazione che piace di più (al 64%), subito dopo c’è l’appartamento in affitto(23%), le case rurali le scelgono il 5% degli italiani, mentre solo il 2% prevede di andare in campeggio.

I viaggi in famiglia sono i preferiti da poco più della metà degli intervistati; al secondo posto c’è il viaggio in coppia (24%), poi con gli amici (14%) e da soli (7%).

L’Italia resta al primo posto come destinazione scelta, anche per questioni di budget, per sette italiani su dieci (66%), le mete internazionali sono le preferite da un 19%, mentre un fortunato 15% combina entrambe.

Naturalmente, le mete più desiderate sono quelle con sole e spiagge (65%), seguite dalle grandi città (23%) e dalle destinazioni interne e montane (12%).

Chi sceglie l’estero preferisce non allontanarsi troppo e resta in Europa, ma al mare; Tenerife si dimostra la città più popolare, mentre Barcellona, Zante, Ibiza e Parigi, la città delle prossime Olimpiadi, completano la top 5.

Le destinazioni a lungo raggio più richieste al momento sono invece la sempre amata New York, seguita da Sharm el-Sheikh, Bangkok, Casablanca e Bali.

Ignazio Ciarmoli, direttore marketing di Jetcost: «Sembra che molti italiani non vedano l’ora di godersi qualche giorno di vacanza in viaggio quest’estate 2024. Le destinazioni nazionali, i soggiorni in hotel e la condivisione delle ferie con la propria famiglia sembrano essere le scelte preferite. Noi di Jetcost auguriamo a tutti una felice estate e delle meritate vacanze».