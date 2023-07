Vacanze, luglio da record:

previsti 19 milioni di arrivi

«Un luglio straccia record». Lo ha definito così Cna Turismo e Commercio, che in una nota ha comunicato i risultati di un’indagine che prevede per il mese in corso 19 milioni di arrivi (il +9% circa rispetto al 2019) e 81 milioni di pernottamenti.

La performance, secondo l’associazione, sarebbe attribuibile anche al caro vacanze previsto per agosto, che spinge gli italiani a preferire luglio al mese festivo per eccellenza, e all’euro debole che favorisce i vacanzieri extra-europei.

Stando all’indagine, i turisti stranieri sono destinati a superare gli italiani: si calcola in oltre 10 milioni gli arrivi dei vacanzieri dall’estero e in quasi 41 milioni i pernottamenti. Tra tutti, si distinguono gli statunitensi che potrebbero infrangere il muro del milione, seguiti da francesi e britannici. Consistenti anche le rappresentanze dell’America Latina e dell’Asia oltre che di Spagna e Germania.

Gli alloggi preferiti saranno i villaggi e le strutture alberghiere. Cna Turismo e Commercio comunica che saranno circa 13 milioni i vacanzieri che opteranno per la ricettività tradizionale contro i 6 milioni delle strutture extralberghiere, dei b&b, degli agriturismi, delle seconde case e dei campeggi.

Il giro d’affari è stimato poco al di sotto dei 10 miliardi mettendo assieme sistemazioni e pasti; attività esperienziali, culturali, sportive, ricreative; acquisti. Benché previsto in termini quantitativi inferiore a quello che si registrerà in agosto, infatti, l’incremento dei prezzi si annuncia elevato, determinato anche dalla forte crescita della domanda turistica e particolarmente da quella proveniente dall’estero, in special modo dai Paesi che non adottano l’euro e quindi approfittano della loro moneta, in genere forte, per non badare a spese. Ad attrarre perlopiù i turisti stranieri e italiani le spiagge e le città d’arte.

«L’indagine aggiunge un’altra tappa di sorpasso sul 2019 – commenta il ministro del Turismo Daniela Santanchè – Protagonisti di questo boom sono principalmente gli stranieri, attratti soprattutto dalle località marittime e dalle città d’arte che hanno sofferto maggiormente il periodo pandemico. Inoltre, sono circa 13 milioni i vacanzieri che opteranno per la ricezione tradizionale, che già nel primo quadrimestre del 2023 ha fatto registrare pernottamenti da record con un incremento del +43%, raddoppiando i numeri dei maggiori competitor, Spagna e Francia, e raggiungendo una quota di 12,7 milioni. È un segnale importante che segna il trend positivo del settore che, grazie anche al lavoro che il ministero metterà in atto con il nuovo piano industriale, non può che consolidarsi e crescere nel tempo portando un contributo fondamentale per l’economia nazionale».