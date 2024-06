Vaccino in valigia, istruzioni per l’uso

Forse in pochi sanno che l’Organizzazione Mondiale della Sanità (Oms) ha promosso dal 24 al 30 aprile scorsi la World Immunization Week, per sensibilizzare l’opinione pubblica sulla diffusione delle vaccinazioni a livello globale. Un atto dovuto anche perché, dopo la repentina ripartenza del turismo post Covid, quella delle vaccinazioni per prevenire malattie infettive, insieme alle assicurazioni di viaggio, è diventata un must per il turismo organizzato orientato all’outgoing, un passaggio obbligato per chiudere determinate pratiche di viaggio.

L’Oms, proprio all’inizio dell’anno, si è prodigata nel sottolineare che in Europa c’è la priorità di migliorare le coperture vaccinali, favorendone la consapevolezza tra i viaggiatori. Anche perché in base alla recente letteratura scientifica non meno del 40% dei viaggiatori in visita a luoghi esotici ha riportato malanni o disturbi sia pur lievi alle vie respiratorie o all’apparato digerente. Per l’Oms è dunque fondamentale promuovere le vaccinazioni proprio alla luce del forte impulso che si è avuto nei viaggi internazionali subito dopo la pandemia e in presenza di nuove varianti di malattie infettive.