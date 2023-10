Val d’Aosta, La Thuile riapre gli impianti il 25 novembre

Un altro “circo bianco” è pronto ad aprire i battenti: si tratta del comprensorio Espace San Bernardo a La Thuile in Val d’Aosta, che il prossimo 25 novembre avvierà gli impianti di risalita. L’area vanta 152 km di piste per tutti i gusti e livelli che, con la successiva apertura del collegamento internazionale con La Rosière (prevista per il 16 dicembre 2023 – neve permettendo), permetterà di arrivare sci ai piedi in territorio francese.

La stagione invernale di La Thuile si appresta, quindi, a entrare nel vivo con un elevato livello qualitativo e quantitativo delle piste messe a disposizione che, per gli amanti degli sport sulla neve, si traduce in sciate senza frontiere, senza code e no stop: verranno allestite 81 piste, accessibili con uno skipass internazionale per accedere ai 38 moderni impianti, con una portata totale di 62.500 persone/ora.

Da alcuni giorni sono pure iniziate le vendite degli skipass stagionali e annuali, mentre per quelli giornalieri e plurigiornalieri è necessario aspettare qualche giorno prima della conferma apertura del comprensorio.

La tariffa skipass giornaliero applicata durante il corso della stagione invernale, senza distinzione di alta e/o bassa stagione, è di 55 euro, una delle più basse dell’arco alpino in rapporto ai chilometri di piste a disposizione. Lo skipass è valido per tutto il comprensorio Espace San Bernardo (La Thuile + La Rosière), una vera e propria ski area di confine che si pone tra i più articolati e adrenalinici dei comprensori alpini, vantando una stagione sciistica più lunga e un entourage di vette incontaminate.

Per agevolare le famiglie e avvicinare alla pratica dello sci i più piccoli, i bambini fino a 8 anni sciano gratis, se il biglietto viene acquistato contestualmente ad un giornaliero adulto pagante (in caso contrario viene applicata la tariffa promozionale di 14 Euro). Attenzione da parte del grande comprensorio anche per i principianti, con oltre 13 km di piste facili e skipass giornalieri a prezzi vantaggiosi.