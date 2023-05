Valdichiana, la Strada del Vino celebra i 25 anni al Teatro Poliziano di Montepulciano

Il 2023 è l’anno che segna l’anniversario dei 25 anni di attività della Strada del Vino Nobile di Montepulciano e dei Sapori della Valdichiana Senese, uno dei maggiori attori del turismo enogastronomico e non solo del territorio italiano e toscano. L’evento celebrativo è in programma mercoledì 3 maggio a Montepulciano, al Teatro Poliziano.

La Strada del Vino Nobile nasce nel 1998 proprio a Montepulciano, per poi ampliare la propria area di competenza nel 2014 all’intera Valdichiana Senese. A essa aderiscono i Comuni di Cetona, Chianciano Terme, Chiusi, Montepulciano, San Casciano dei Bagni, Sarteano, Sinalunga, Torrita di Siena, Trequanda e l’Unione dei Comuni della Valdichiana Senese, che l’hanno individuata come braccio operativo per lo sviluppo turistico e del marketing territoriale della destinazione.

Il 3 maggio, al Teatro Poliziano di Montepulciano, un momento di confronto e di festa. «L’intenzione è quella di raccontarsi e fare il punto sul turismo di questa zona del sud della Toscana. L’iniziativa è rivolta a tutti coloro che collaborano attivamente alla promozione del territorio, alle associazioni, agli enti e agli istituti scolastici, alle aziende del territorio», dichiara Doriano Bui, presidente della Strada del Vino Nobile di Montepulciano e dei Sapori della Valdichiana Senese.

Nel corso dell’evento ci sarà l’intervento di Roberta Garibaldi, presidente Associazione Italiana Turismo Enogastronomico, che presenterà “Trend e tendenze del turismo enogastronomico”, dati contenuti nel Rapporto sul Turismo Enogastronomico Italiano 2023.

Sarà poi la volta di UniCredit che ha elaborato Made4Italy, un programma specifico per stimolare il “fare rete” sui territori. Grazie a un plafond di 5 miliardi di euro, soluzioni e consulenza specifiche, la banca intende sostenere lo sviluppo di un sistema integrato turismo-agricoltura. Per spiegare il progetto nei dettagli saranno presenti all’iniziativa Livio Stellati, responsabile territorial development Region centro nord UniCredit, e Simona Olivadese, referente turismo UniCredit.

A concludere la mattinata, Eleonora Bianco, progetti speciali Lonely Planet Italia, e Giulia Grimaldi, content strategy di Lonely Planet Italia, ci presenterà in prima assoluta un video di viaggio della Valdichiana Senese, secondo il format del progetto “Lonely Planet 48 ore a”, che vuole proporre itinerari dettagliati sui territori raccontati dalle persone stesse che li vivono, già realizzato in altre città e regioni italiane, oltre che in numerose destinazioni fuori dai confini nazionali.