Valencia si rialza: oltre 7 milioni per il rilancio post alluvione

Ammonta a 7.150.000 euro l’investimento del ministero dell’Industria e del Turismo spagnolo per la regione di Valencia nel post alluvione. Lo stanziamento è avvenuto tramite la Segreteria di Stato per il Turismo ed è stato assegnato al Dipartimento per l’Innovazione, l’Industria, il Commercio e il Turismo della Comunità Valenciana con l’obiettivo di finanziare progetti turistici nelle regioni interessate dalla Dana, la “depressione isolata ad alta quota” registrata il 29 ottobre scorso.

Questo aiuto sarà utilizzato per realizzare progetti di adattamento ai cambiamenti climatici, per l’adozione di sistemi di allerta precoce, per la trasformazione di canali e canaloni e per l’attuazione di misure di prevenzione delle inondazioni.

L’accordo raggiunto prevede la modifica di alcune delle azioni pianificate con i fondi europei NextGen già previsti nelle destinazioni turistiche della Comunità Valenciana, nel quadro del Piano di recupero, trasformazione e resilienza del governo spagnolo.

Su richiesta della Comunità autonoma la pianificazione iniziale è stata modificata per adeguarsi al finanziamento degli aiuti post-Dana. In questo modo sono state creati tre nuovi indirizzi di intervento per oltre 7 milioni di euro.

– Di questi, 2.860.000 saranno destinati a misure per affrontare il cambiamento climatico nel territorio e nelle sue infrastrutture, nonché per il ripristino degli spazi pubblici danneggiati. In questa tranche di finanziamenti si adotteranno, appunto, anche sistemi di allerta precoce, si realizzeranno canali e canaloni e si attueranno misure di prevenzione delle inondazioni.

– Altri 2.145.000 euro saranno destinanti alla sostenibilità ambientale per aree verdi, piste ciclabili, sentieri, aree di sosta, rifugi, aree ricreative.

– Infine, 2.145.000 euro saranno indirizzati a miglioramento e riqualificazione dell’ambiente urbano dopo la tempesta. Verranno infatti ripristinate facciate e pavimentazioni stradali tradizionali, e l’intero arredo urbano sarà reso più omogeneo. Inoltre, saranno attivati programmi e protocolli di sicurezza e igiene ambientale.

Attraverso questa mutazione di indirizzo degli investimenti NextGen, l’emergenza Dana si tramuta dunque in un’opportunità, non solo per ricostruire, ma per trasformare Valencia in una destinazione turistica all’avanguardia per sostenibilità ambientale e sicurezza in caso di eventi climatici estremi.