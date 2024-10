Valle D’Aosta Vacanze al Ttg con i tour esperienziali e i pacchetti Natale e Capodanno

Al Ttg di Rimini VdA Holidays, tour operator specializzato in soggiorni e itinerari nella Val d’Aosta, arriva con il nuovo nome Valle d’Aosta Vacanze, per incontrare il trade al suo stand regionale (Pad. C5 – Stand 124-218).

A guidare il t.o. Remo Prodoti, che è anche titolare dell’agenzia di viaggi Valtravel: «Siamo specializzati sulla destinazione da sempre: io e i miei collaboratori arriviamo da Eurotravel, operatore che da specialista sulla Valle d’Aosta – commenta Remo Prodoti – e Valle d’Aosta Vacanze nasce da una costola di Valtravel che avrà un ruolo strategico in una prospettiva di sviluppo. Abbiamo iniziato investendo in risorse umane e ben presto potenzieremo il commerciale con l’obiettivo di visitare le agenzie di viaggi di tutt’Italia per presentare il nostro prodotto. Tra gli obiettivi, sicuramente aumentare il traffico gruppi, comparto che ci ha dato e continua a darci soddisfazioni», conclude Prodoti.

La nuova programmazione offre soggiorni e itinerari esperienziali, tutti targettizzati in base alle richieste individuali o di gruppi, di coppie o famiglie. Del resto, la regione ha molto da offrire dodici mesi all’anno. Non solo neve e paesaggi invernali, ma anche turismo storico alla scoperta del suo importante passato romano, – Aosta è la seconda città al mondo per numero di reperti e per la loro importanza – visite ai numerosi castelli sul territorio, tour enogastronomci, ma anche, ovviamente, attività sportive e wellness.

Sul sito ufficiale della regione sono già online i pacchetti per Natale e Capodanno. Si comincia cona la visita al mercatino di Natale di Aosta, il “Marché Vert Noël”, si prosegue con “Capodanno al Forte”, con pernottamento nella splendida struttura all’interno del complesso monumentale del Forte di Bard, oppure con “Capodanno in chalet”, per chi ama le atmosfere tipiche delle feste invernali, con soggiorno in chalet, ancora alle feste è dedicato “Capodanno con il gatto”, con fiaccolata dei maestri di sci, spettacolo pirotenico e cena in baita raggiungibile con il gatto delle nevi, o ancora “Charme e relax”, un soggiorno in struttura con il plus di sauna o jacuzzi direttamente in camera.

Per chi ama la montagna e il Monte Bianco, non manca la proposta di un tour fino ai 3.500 metri di quota sul Monte Bianco, a Punta Helbronner, con la spettacolare funivia Skyway di Courmayeur e, sempre in zona, altra proposta sono i soggiorni benessere al Qc Terme di Pre-Saint Didier, abbinati alla visita di alcuni dei più celebri castelli valdostani.

La foto pubblicata è stata inviata dall’ufficio stampa di Valle d’Aosta Vacanze