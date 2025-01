Valtur Cervinia a 5 stelle: upgrade per l’intero resort

Upscale. È ormai da tempo una delle parole d’ordine di Nicolaus Group. Notizia di stagione l’upgrade a 5 stelle dell’intero Valtur Cervinia Cristallo Ski Resort, “caratterizzato – come spiega l’azienda stessa in una nota – da un format di ospitalità inedito in chiave upper upscale”.

«Quando abbiamo dato il via al percorso di riqualificazione la struttura era interamente 4 stelle e, in funzione della riapertura, abbiamo effettuato l’upgrade del blocco centrale. L’obiettivo del piano di sviluppo era l’uniformità di standard, coerente con il nostro format e con l’impostazione del servizio, e siamo davvero molto contenti di aver portato a termine il piano nei termini prefissati», commenta Roberto Pagliara, presidente del Gruppo.

A livello strutturale, il restyling ha riguardato diverse aree del resort. Le camere sono state completamente ristrutturate anche in funzione delle dotazioni domotiche hi-tech. Rinnovati, oltre alla linea di interior design in continuità con i nuovi interni, anche gli impianti e la pavimentazione.

Fronte servizi, è stato lanciato il nuovo Lifestyle Premium Service con un pool di specialisti contattabili tramite WhatsApp, a disposizione della clientela per confezionare esperienze e soggiorni su misura, pianificabili anche prima di arrivare in struttura. Tra i plus che si possono richiedere, escursioni, coccole speciali per i compagni di viaggi, prenotazione di cene gourmet, consigli da insider sui migliori luoghi da visitare.

Arricchita anche l’offerta food & beverage: il main restaurant Gargantua ha diversificato la scelta, aggiungendo una raffinata proposta fusion; il Gou Restaurant à la carte ha invece introdotto il concetto di “fun dining”.

Spinta anche sull’offerta wellness della Spa Miele, totalmente ricalibrata con una nuova gamma di trattamenti, che attinge in ottica olistica a diverse scuole (ayurvedica, watsu, tibetana) per soddisfare specifiche esigenze. Tra i possibili trattamenti, quelli Made for man e Made for woman; recupero post-sport; rituali di body strategy, rimodellanti, drenanti e tonificanti, di coppia e per famiglie, momenti di meditazione e private Spa.

Diversificata poi la rosa di opportunità legate allo sport con piscina semiolimpionica, pista di pattinaggio esterna, campi da padel (estivi), la convenzione con la principale scuola sci di Cervinia.

I numeri in crescita e l’appeal sui mercati esteri testimoniano il successo della strategia di riposizionamento. La stagione segna già un +26% in termini di presenze su un inverno già ottimo come il 2023/2024, mentre i ricavi totali sono cresciuti del 60%, dimostrando come l’innalzamento qualitativo faccia crescere la redditività. Guardando all’incoming, la scorsa winter ha visto 89 nazionalità nel resort, quest’anno – a stagione non ancora conclusa – sono già 70 le nazionalità che hanno soggiornato presso il Valtur Cervinia. Interessanti, in particolari, i trend di presenza di Israele al +1.100%, l’Olanda al +300%, gli Stati Uniti al +112% e la Francia al +56%.

«Archiviamo questa prima parte della stagione con risultati superiori alle attese e con un ottimo feedback anche da parte della distribuzione che ci conferma ogni giorno come l’innalzamento della proposta in chiave upper upscale e l’uniformazione dello standard siano un’efficace leva di vendita», conclude Pagliara.