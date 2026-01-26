Valtur, il pugliese Gusmay apripista del Premium All Inclusive

Una nuova idea di ospitalità firmata Valtur, che intende segnare uno spartiacque nel segmento upper-upscale dell’hôtellerie italiana: presso la struttura Baia del Gusmay Beach Resort – iconica location pugliese anche per la cifra stilistica architettonica – viene infatti proposta una evoluzione del concetto di all inclusive, portandolo oltre la formula classica, verso un’esperienza su misura, modellata sul desiderio degli ospiti. Si tratta della proposta Premium All Inclusive 2026 che non è la semplice estensione di un servizio, bensì il frutto di una visione che guarda alla resortistica internazionale di fascia alta, e la declina attraverso l’identità dell’ospitalità italiana, dove il cibo diventa veicolo centrale di personalizzazione, scoperta e piacere. Un modello che ha già preso forma nelle esperienze di Valtur Zanzibar e Valtur Maldive e che oggi si innesta con coerenza anche nel territorio pugliese.

Nel dettaglio la nuova formula premium si traduce in una esperienza di food & beverage libera e personalizzabile, valorizzando al massimo la varietà degli spazi e delle atmosfere del Resort.

LIBERTÀ COME CONCETTO-CHIAVE

Il fulcro della nuova esperienzialità proposta per l’estate dal Valtur Baia del Gusmay Beach Resort è la libertà di scelta offerta agli ospiti che potranno esplorare l’offerta gastronomica del resort secondo i propri tempi, preferenze e desideri, con un approccio aperto e mai rigido. Ad esempio viene offerto il Light Lunch vista mare per tutti gli ospiti che potranno sostituire il pranzo tradizionale con un Light Lunch al Trabucco Beach Restaurant, in un contesto esclusivo direttamente sulla spiaggia.

La proposta include grigliate di carne e pesce, un corner street food con burger e hot dog, antipasti freschi e frutta di stagione. Mentre alla sera, il Trabucco Beach Restaurant si trasforma con una proposta alternativa: la Pizzeria Gourmet “Il Peperoncino”, disponibile su prenotazione per tutte le tipologie di camera. Un’alternativa alla cena classica che valorizza la convivialità e l’eccellenza degli impasti e degli ingredienti.

Inoltre, gli ospiti delle Junior Suite, Suite Dune e Beach Suite godranno di una formula open choice: piena libertà, su prenotazione, di scegliere tra tutti i ristoranti del resort dove pranzare e cenare. Dal buffet al servizio à la carte del Trabucco Beach Restaurant, dal Light Lunch alla Pizzeria, ogni proposta è accessibile e modulabile.

OPEN BAR SENZA LIMITI E CENE A TEMA

La nuova formula include anche una copertura Open Bar completa. Dal Pool Inclusive Bar, cuore del relax pomeridiano e serale dove l’offerta sarà presente durante tutta la giornata, al Trabucco Beach Bar, dove sarà attiva fino alle 22:00. Completano l’esperienza snack mattutini e pomeridiani, oltre all’Aperisunset con DJ set, un’offerta in chiave gourmet. A completare il carnet di offerte gastronomiche, ogni settimana, il Resort celebrerà la cultura del cibo con tre cene speciali precedute da un aperitivo a tema presso La Fenice.

La Typical Dinner è dedicata alle radici pugliesi, con stand tipici e dimostrazioni live come il “Pentolo” e il casaro all’opera. La Mediterranean Dinner propone un viaggio gastronomico tra le più iconiche destinazioni del Mediterraneo, tra cui Grecia, Marocco, Tunisia, Spagna ed Egitto. La Gala Dinner è, invece, la serata di arrivederci, arricchita da sushi live show e piatti d’autore da tutto il mondo.

BENESSERE OLISTICO E NATURA

Accanto all’offerta gastronomica, anche il benessere assume una nuova centralità. Per la stagione 2026 è infatti previsto un potenziamento dell’area well-being, in linea con la filosofia Valtur che mette l’ospite al centro, in ogni dimensione del suo soggiorno. All’interno della Tramontana Wellness Lounge, un’area immersa tra le dune e affacciata sul mare, è stata introdotta una nuova zona Jacuzzi panoramica pensata per momenti di coppia e aperitivi rigeneranti, dove il calore dell’acqua incontra quello del tramonto.

L’intera area è concepita come un rifugio olistico immerso nel parco naturale, dove si susseguono rituali ispirati alla medicina ayurvedica, percorsi di riflessologia, massaggi sportivi e personalizzati, spazi per lo yoga e per le vibrazioni curative delle campane tibetane. A completare l’offerta, una palestra con vetrate vista mare equipaggiata con tecnologia Technogym di ultima generazione, per un allenamento che si fonde con la natura.

EXPERIENCE: IN CANOA SOTTO LE STELLE

Il Valtur Baia del Gusmay Beach Resort arricchisce poi la propria proposta di esperienze legate al territorio con escursioni, percorsi naturalistici e attività sportive tra le quali spicca la novità delle “Canoe sotto le stelle”, un’escursione notturna con canoe trasparenti illuminate, dal resort fino alla Cala del Turco, con picnic a lume di candela. Un’immersione totale nella bellezza del Gargano, vissuta in silenzio, sotto un cielo trapunto di stelle.

«Con l’introduzione del nuovo Premium All Inclusive 2026 – spiega Isabella Candelori, direttore commerciale trade Italia del Gruppo Nicolaus – il Valtur Baia del Gusmay Beach Resort si conferma una punta di diamante della nostra collezione. Non solo per l’unicità del contesto naturale e l’impronta architettonica che lo contraddistingue, ma per la capacità di interpretare il concetto di vacanza secondo i canoni dell’alta resortistica internazionale, valorizzando al tempo stesso l’autenticità dell’ospitalità italiana. Abbiamo voluto abbattere i confini del classico trattamento, offrendo ai nostri ospiti la possibilità di vivere il mare, il benessere, il divertimento e la tavola con una libertà e una qualità mai sperimentate prima, senza rinunciare all’essenza del brand Valtur, fatta di intrattenimento e attività sportive d’eccellenza».