Valtur lancia Magalogue, il primo catalogo-magazine

Più che un catalogo, è un dialogo tra il sogno rappresentato da una vacanza e la realtà della sua realizzazione. Valtur presenta così la Winter 2023-2024, con progetto editoriale definito “Magalogue”, un mix tra magazine e catalogo sfogliabile online e in arrivo in formato cartaceo nelle agenzie di viaggi a inizio novembre.

Una pubblicazione particolare a partire dal formato A3, con cui l’operatore ha voluto inaugurare una nuova narrazione per un nuovo immaginario del turismo, consapevole e attento. Lo ha fatto con la forza evocativa delle illustrazioni di André Ducci e la tridimensionalità dei maxi scatti o dei dettagli che catturano un universo di cura, frutto della visione creativa di Leftloft, studio milanese di design della comunicazione.

Oltre al formato insolito, il “magalogue” di Valtur punta a creare una combinazione unica tra contenuto visivo e testuale, presentando un prodotto elegante e piacevole allo sfoglio, caratterizzato da un linguaggio visivo capace di toccare le corde emotive e poetiche, e di affascinare anche quelle più razionali, che si distacca dal tono didascalico utilizzato nei cataloghi.

Parola chiave è Wanderlust: il desiderio di viaggiare, esplorare, andare oltre il perimetro consueto per conoscere ciò che non si è mai visto prima, tornando cambiati e appagati.

«Il punto di partenza di questo nuovo catalogo non è stato il desiderio di creare uno strumento promozionale bello e capace di stupire per la sua particolarità, ma l’ambizione di raccontare una nuova idea di turismo che guida ogni singola scelta di Valtur e del suo approccio alla progettazione della vacanza che, in primis, parte da un’apertura verso i territori in cui sono presenti le strutture e dalla costruzione di un dialogo con essi – commenta Sara Prontera, marketing manager di Valtur – In questo dialogo, che pensiamo sia la condizione imprescindibile per il turismo del futuro e per il futuro del turismo, i clienti e la distribuzione devono avere un ruolo di primo piano, attivo e partecipato».

APPROCCIO PHYGITAL. La dimensione phygital – fisico e digitale – della pubblicazione va oltre l’integrazione del supporto cartaceo con i contenuti online, aggiungendo la creazione di playlist Spotify per sentire la vacanza, ascoltabili con la scansione degli Spotify Codes: sono tracce audio dedicate alle destinazioni ne raccontano il sapore, restituendo le “vibrazioni” del luogo. In più, solo per Cervinia, oltre al codice per la playlist, è stato inserito quello per il branded Podcast, realizzato in collaborazione con Hypercast lo scorso inverno.

«Il tempo del tour operating che si richiude nei villaggi, fortino da difendere e non aprire, e dell’autoreferenzialità è finito – aggiunge Prontera – Anche nel modo di illustrare un prodotto. Per questo abbiamo immaginato una pubblicazione ariosa, materica, immersiva. Con un ritmo che si fa specchio dei contenuti, operando una distinzione molto chiara tra le tre linee di prodotto e le strutture che ne fanno parte, cogliendone l’essenza».

DETTAGLI SUL PROGETTO. “Winter Valtur” si rivolge agli agenti di viaggi e all’ospite con l’intento di coinvolgerli in prima persona nella narrazione del prodotto e nella sua evoluzione, per una maggiore consapevolezza dell’impatto del viaggio e per un rapporto autentico con la destinazione.

L’impianto editoriale si è ancorato ad alcuni capisaldi, anche grazie all’intervento di alcuni outsider nel mondo del turismo: una narrazione molto raccontata; l’utilizzo di moodboard, grandi immagini materiche ed emotive; ampio respiro al testo; l’intervento dell’illustratore brasiliano André Ducci per aggiungere specifiche peculiarità a ogni linea di prodotto e di tour; una nuova cornice per le informazioni con mini rubriche per presentare al meglio l’esperienza, i servizi, gli aspetti logistici o i dettagli dei percorsi proposti; l’inserimento di brani letterari scelti per restituire il mood e le sensazioni di ogni tipo di vacanza che si può esperire all’interno dell’universo Valtur.

«L’accoglienza delle adv al primo sguardo della versione sfogliabile ci dà molta soddisfazione e non vediamo l’ora di avere i riscontri dopo l’arrivo in agenzia di quello che pensiamo essere uno strumento di grande efficacia anche dal punto di vista della vendita, con una call to action forte e incisiva per sviluppare il business della stagione invernale», dice Isabella Candelori, direttore commerciale di Valtur.

LA COPERTINA. Il concetto di magazine viene potenziato dotando la pubblicazione di una vera e propria testata, affiancata al logo Valtur. Una cover evocativa, quasi misteriosa, che lascia intravedere, senza svelarlo, tutto il bello di una vacanza Valtur. La luce, che attraversa le foglie, rappresenta quell’elemento comune alla vacanza proposta nel catalogo: una vacanza luccicante, che brilla nella luce, nell’acqua, nei riflessi sulla neve.

SOSTENIBILITÀ. Con l’obiettivo di dar vita a un turismo votato alla tutela ambientale, ancora una volta Valtur ha utilizzato carta usomano, certificata Fsc® (Fedrigoni, Arcoset), prodotta in ambiente neutro senza l’impiego di acidi inquinanti e metalli pesanti, e di pura cellulosa ecologica Ecf.