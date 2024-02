Valtur, new entry in Puglia:

maxi progetto Baia del Gusmay

Detto, fatto. Aspettando l’opening di Gallipoli, Valtur issa con orgoglio la sua prima imponente bandiera in terra pugliese. Il vessillo del brand di casa Nicolaus sventolerà da questa estate sul Baia del Gusmay Beach Resort, sul Gargano, seconda struttura a gestione diretta dopo il Cervinia Cristallo Ski Resort. E anche in questo caso il progetto è ambizioso: un accordo pluriennale lega il t.o. di Ostuni ai proprietari, la famiglia Casarano.

Ad anticipare la notizia Giuseppe Pagliara, amministratore delegato del Gruppo Nicolaus: «Nei prossimi anni saremo protagonisti in prima persona, in partnership con la proprietà, di un grosso progetto di upgrade del resort alla categoria 5 stelle». Una formula, quella dell’investimento diretto nel restyling, già impiegata dai Pagliara a Cervinia. Filo condutture di entrambe le operazioni: costruire un modello di accoglienza evoluto ad alto tasso di personalizzazione e in chiave upscale.

Ma restiamo in Puglia, dove tutto origina e tutto sembra tornare. Il Gusmay – spiega l’azienda – “è noto a livello internazionale per il suo valore naturalistico-architettonico. È affacciato su una baia privata tra le più belle di tutto il Gargano, all’interno dell’omonimo Parco nazionale. Incastonato tra i borghi di Vieste e Peschici, è la porta d’accesso per il paradiso delle isole Tremiti”.

«Questa struttura – rimarca Pagliara – è uno dei complessi architettonicamente più significativi di tutto il Mediterraneo, situato in uno dei punti iconici della Puglia. Siamo davvero orgogliosi di essere riusciti a portarla nella nostra programmazione».

Progettato dal visionario architetto Marcello d’Olivo, il resort a forte vocazione Mice è dominato dal bianco, omaggio al candore delle falesie. La baia da cui prende il nome, tra morbida sabbia chiara e macchia mediterranea, è un “incanto di colori riservato solo agli ospiti Valtur”, tiene a precisare il t.o.

In tutto 182 le camere suddivise in quattro corpi: il Gusmay, dove sono ubicati il ricevimento, 62 camere Superior, la Spa, il ristorante panoramico per la prima colazione e la piscina relax; l’area Cala del Turco, con 90 camere Comfort distribuite in sei edifici a due piani; il terzo corpo con le 20 Suite Le Dune, a pochi metri dal mare, e l’area con le 10 Beach Suite Le Dune, a ridosso dalla spiaggia, in cui si trovano anche il ristorante Il Ginepro e il beach bar bistrot Il Trabucco.

Nel cuore del resort, si trovano, invece, il ristorante La Fenice e l’area congressi. In prossimità, l’area riservata al divertimento e allo sport con piscina, bar, anfiteatro e miniclub. In totale, gli ospiti avranno a disposizione quattro ristoranti, di cui uno in spiaggia, quattro bar, due piscine, di cui una relax, un campo da calcetto, due da tennis, area beach volley, area dedicata al tiro con l’arco; area fitness esterna.

La spiaggia, lunga 300 metri, è raggiungibile a piedi attraverso un percorso interno al perimetro della struttura.

Firmato Valtur l’intrattenimento con i signature party Summer of love, dalle vibes anni 70, e il Sunset Party per il saluto al sole.

Ma non c’è “solo il sole” nei programmi Valtur per questa struttura. «Con un centro meeting all’avanguardia puntiamo a destagionalizzare, lavorando su alcuni mercati esteri, sui gruppi e sul segmento Mice, che potrà godere di uno spettacolare hortus conclusus in cui organizzare eventi a effetto wow», anticipa Giuseppe Cavallo, amministratore dell’hospitality company del Gruppo Nicolaus.

Il fulcro intorno a cui tutto ruota è il centro meeting La Fenice, dotato di attrezzatura di ultima generazione e spazi polivalenti con una sala congressi da 500 posti, una sala riunioni da 100 posti e uno spazio per meeting riservati da 15 posti.

Su tutto, poi, l’intenzione del Gruppo di garantire collegamenti potenziando l’operativo voli su Foggia.