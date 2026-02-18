Variety Cruises, navi boutique in Polinesia Francese

Tahiti e la Polinesia Francese sono le due mete da sogno proposte dalle crociere di Variety Cruises .

La nave ha soltanto 25 cabine doppie per 49 passeggeri, tutte esterne con vista mare. Le cabine, distribuite sui ponti Upper, Main e Lower, sono rifinite in legno pregiato con bagni privati rivestiti in marmo. Tutte dotate di aria condizionata, tv a schermo piatto, mini-frigo, asciugacapelli e cassetta di sicurezza. Le cabine dei ponti superiori hanno finestre, quelle del ponte Lower oblò.