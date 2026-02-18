Variety Cruises, navi boutique in Polinesia Francese
Tahiti e la Polinesia Francese sono le due mete da sogno proposte dalle crociere di Variety Cruises.
La compagnia di crociere boutique, rappresentata in esclusiva in Italia da Rephouse Gsa, propone alcuni itinerari per la stagione 2026-2027 che porteranno gli ospiti a bordo dell’elegante M/S Panorama II alla scoperta delle isole polinesiane per un viaggio intimo tra lagune turchesi, barriere coralline incontaminate e cultura.
La nave ha soltanto 25 cabine doppie per 49 passeggeri, tutte esterne con vista mare. Le cabine, distribuite sui ponti Upper, Main e Lower, sono rifinite in legno pregiato con bagni privati rivestiti in marmo. Tutte dotate di aria condizionata, tv a schermo piatto, mini-frigo, asciugacapelli e cassetta di sicurezza. Le cabine dei ponti superiori hanno finestre, quelle del ponte Lower oblò.
Gli spazi comuni includono il lounge del Main Deck con bar e zona relax, rinnovato nel 2015 con pavimenti in legno e arredi nei toni corallo, e due aree ristorazione: la sala da pranzo interna sul ponte Lower e l’area semi-coperta all’aperto sull’Upper Deck, entrambe con servizio a seduta unica non assegnata. Il menu internazionale valorizza le specialità locali, con buffet e cucina al momento. Il Sun Deck sull’area di prua offre ampio spazio per il relax con lettini prendisole.
In partenza da Papeete (Tahiti), le crociere esplorano le Isole della Società in Polinesia Francese Bora Bora, Taha’a, Moorea, Huahine e Raiatea. Disponibili crociere di 7 notti in pensione completa (Tahiti, Moorea, Bora Bora) o di 10-11 notti per itinerari più completi che includono Huahine e Raiatea. Tariffe a partire da 2.550 euro a persona in cabina doppia.