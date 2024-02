Vele, brand storici, expedition: tutte le crociere di Gioco Viaggi

Navi iconiche, compagnie di lusso, crociere expedition, navigazione a vela. E ogni imbarcazione è diversa dall’altra. Gioco Viaggi porta in fiera a Milano le 12 compagnie di crociera commercializzate sul mercato italiano, molte delle quali in esclusiva: Cunard, Princess Cruises, Carnival, Holland America Line, Seabourn, Ponant, Windstar Cruises, Star Clippers, Quark Expeditions, Variety Cruises, Lüftner Cruises e Uniworld.

Nel catalogo Cruise Collection 2024/25 dell’operatore genovese sono raccolti i migliori itinerari delle compagnie in portfolio, in grado di incontrare le diverse esigenze dei viaggiatori.

Il panorama è ampio e include itinerari in Artico, Antartide, Alaska, Caraibi, Hawaii, Sudamerica, Seychelles, Asia, Giappone, Oceania e Sud Pacifico, navigazione sui fiumi europei, crociere nel Mediterraneo o giri del mondo e traversate atlantiche.

Tra le protagoniste dell’appuntamento in Bit, Carnival Cruise Line, Quark Expeditions, Cunard, Princess Cruises e Star Clippers. Ad accogliere compagnie e ospiti allo stand c’è il presidente di Gioco Viaggi Gigi Torre, assieme al suo team.

C’è grande attesa per le nuove navi 2024: Queen Anne è la prima nuova nave da crociera targata Cunard dopo 12 anni (e la 249ª della compagnia; Queen Anne va a completare il quartetto formato da Queen Mary 2, Queen Elizabeth e Queen Victoria, ed è la prima volta dal 1999 che il brand ha quattro navi operative in simultanea). Arriverà a maggio 2024 e accoglierà 3.000 passeggeri, che salperanno il 10 del mese per il viaggio inaugurale da Southampton a Lisbona, con scalo a Madeira, Lanzarote, Gran Canaria, Tenerife e La Coruna. A bordo, tra le esperienze indimenticabili, la più grande collezione d’arte mai curata in mare e le eccellenze culinarie della gastronomia stellata.

Altro debutto, davvero imminente, è quello di Sun Princess, nuova ammiraglia di Princess Cruises in partenza per il viaggio inaugurale il 28 febbraio da Civitavecchia. È la prima nave della flotta a gnl e la nave da crociera più grande finora costruita in Italia (Fincantieri). La nave di “Love Boat” ospiterà circa 4.300 persone e vivrà la stagione inaugurale nel Mediterraneo con due diversi itinerari di sette notti: uno da Atene con scali a Kotor, Corfù, Messina, Napoli e arrivo a Barcellona; l’altro da Barcellona e tappe a Gibilterra, Marsiglia, Genova, La Spezia e Civitavecchia.

Durante la fiera, Gioco Viaggi ha ospitato nel proprio stand un incontro a cui ha partecipato anche Iain Baillie, vice president international sales Carnival Cruise Line, che ha presentato, tra le novità, la nuova destinazione esclusiva per i crocieristi a Grand Bahama. Si chiama Celebration Key e sarà a disposizione degli ospiti delle navi Carnival a partire da luglio 2025. Perfettamente integrata nella natura e nella cultura di Grand Bahama, «Celebration Key offrirà opportunità di relax e svago in cinque aree distinte, con le più grandi lagune d’acqua dolce dei Caraibi, una spiaggia di sabbia bianca, un esclusivo club privato per soli adulti, spazi progettati per massimizzare il divertimento della famiglia e una varietà di punti di ristoro e stazioni food – ha spiegato – La nuova destinazione sarà presente in oltre 500 itinerari di crociera su 18 navi Carnival in partenza da 9 diversi homeport degli Stati Uniti».

Inoltre, ha aggiunto, «nessuno si diverte come con Carnival, ed è questa la filosofia con cui stiamo progettando l’isola». Le navi Carnival attraccheranno a un molo da crociera adiacente che può ospitare fino a due navi in contemporanea e consentirà agli ospiti l’accesso diretto alla destinazione. Nei piani futuri di espansione della destinazione, previsti un parco acquatico e un percorso zipline.

Un target diverso è quello a cui punta Quark Expeditions, presente in Bit con Laurence Deloison, business development manager Europe della compagnia. «Da oltre trent’anni siamo specializzati nelle crociere expedition polari, in Artico e Antartide. Viaggiamo con navi che accolgono meno di 200 ospiti. È un tipo di crociera diverso dalle altre, che si concentra sull’esplorazione con guide specialiste delle regioni polari: escursioni a bordo di gommoni, terrestri o in elicottero. Sono itinerari che vanno dagli 8 ai 25 giorni».

Infine, Birgit Gfölner, sales manager per l’Italia di Star Clippers, ha incontrato allo stand di Gioco Viaggi gli agenti di viaggi e sorteggiato tra loro una crociera in veliero.

Oltre alle crociere, Gioco Viaggi ha presentato in fiera anche la programmazione tour operator con i nuovi cataloghi Corsica Collection e Montagna Collection per l’estate, giunti quest’anno alla terza edizione.