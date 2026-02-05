Venere vs Harry: le azioni post ciclone del Mitur

Appuntamento a Bit Milano. Ma prima la promessa dello stanziamento di fondi dedicati, in particolare alla promozione turistica, per far fronte ai gravissimi danni riportati da Sicilia, Calabria e Sardegna devastate dal ciclone Harry.

Mercoledì il ministro del Turismo, Daniela Santanchè, ha incontrato in videoconferenza i presidenti della Regione Siciliana, Renato Schifani, e della Regione Calabria, Roberto Occhiuto, e l’assessore al Turismo della Regione Sardegna, Franco Cuccureddu, insieme alle principali associazioni di categoria del settore turistico.

L’obiettivo era quello di “ascoltare” i territori, comprendere la situazione del comparto del turismo e raccogliere i bisogni concreti per pianificare interventi mirati da parte del Dicastero, a sostegno di un settore strategico per il Pil regionale.

Per rafforzare la fiducia e favorire una narrazione positiva, Mitur ed Enit lanceranno una campagna di promozione, valorizzando il potenziale turistico di Sicilia, Calabria e Sardegna, e correggendo la percezione negativa causata dal ciclone presso i mercati interni e internazionali, anche attraverso l’iniziativa “Welcome To Meraviglia”.

«Nel rinnovare la nostra solidarietà e vicinanza alle Regioni colpite – ha spiegato Santanchè – ho ritenuto fondamentale organizzare subito questo incontro, per formulare risposte immediate, rapide ed efficaci. Il nostro intento è non lasciare indietro nessuno, intervenendo tempestivamente perché il tempismo, in queste situazioni, è essenziale tanto quanto le risorse. Vogliamo sostenere territori, imprese e lavoratori e far ripartire al più presto queste Regioni con un approccio unificato e proattivo e proteggendo l’immagine delle destinazioni turistiche per evitare che agli attuali danni si aggiungano danni ancora più grandi».

In occasione della Bit di Milano, quindi, il ministro, insieme ai rappresentanti delle tre Regioni interessate, terrà una conferenza stampa il 10 febbraio alle 11,45 allo stand Enit, per rassicurare cittadini, turisti e operatori sulla piena operatività turistica delle aree coinvolte, evitando ricadute negative sulla prossima stagione estiva e presentando la variegata offerta turistica regionale.