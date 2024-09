Veneto e Unesco, gli host Airbnb diventano ambasciatori del Prosecco

Gli host di Airbnb diventano ambasciatori del Prosecco di Conegliano e Valdobbiadene grazie ad un accordo tra l’Associazione che rappresenta le aree da cui proviene il famoso vino e il colosso degli affitti brevi.

Una partnership, come annunciato a Venezia dai rappresentanti delle organizzazioni, insieme al governatore della regione Veneto, Luca Zaia, con la quale Airbnb supporterà le Colline per il programma Unesco World Heritage Volunteers Initiative che coinvolge giovani, organizzazioni, istituzioni e comunità locali in azioni concrete per la conservazione e la valorizzazione dei siti Patrimonio dell’umanità.

Saranno proprio gli host Airbnb, che nel 2022 con l’aggiunta della sezione categorie nel portale ha incluso i “vigneti“, ad avere il ruolo più importante nell’ambito della collaborazione iscrivendosi alla host Academy che offre un kit dedicato e una formazione su misura per consentire loro, oltre che di condividere la casa sulle Colline di Conegliano e Valdobbiadene, anche di fornire nel contempo informazioni preziose agli ospiti sulla zona, per invogliare i turisti alla scoperta del territorio oltre le tappe più note.

Ci sarà anche, a supporto ulteriore, una pagina web dedicata che fungerà da punto di riferimento unico per gli ospiti e, per sostenere l’iniziativa “Narratori della Bellezza”, già inserita nell’ambito dei World Heritage Volunteers di Unesco, Airbnb farà una donazione e farà conoscere ai volontari le tante opportunità legate all’home sharing, in modo che a loro volta possano erudire gli aspiranti host. Tutte le iniziativa saranno veicolate attraverso campagne stampa dedicate.

«La partnership siglata dall’associazione per il patrimonio delle Colline del Prosecco di Conegliano e Valdobbiadene è strategica perché amplia il bacino di promozione con la presenza nella piattaforma che si sta maggiormente affermando a livello mondiale ma anche perché coinvolge tutto questo pubblico nello spirito di valorizzazione e conservazione del territorio per la sua storia e la sua realtà anche sociale oltre che paesaggistica. Un’opportunità che si colloca perfettamente nell’essenza del valore che ha consentito l’inserimento nel patrimonio Unesco delle nostre colline», così ha sottolinea l’iniziativa Luca Zaia.

Grandi aspettative anche da parte di Marina Montedoro, presidente dell’associazione per il patrimonio delle Colline del Prosecco di Conegliano e Valdobbiadene, poiché grazie all’accordo le Colline entrano di diritto sulla piattaforma che cresce di più al mondo nella categoria “vigneti”, una delle più popolari con una crescita del 400% nell’ultimo anno.

«La partnership è un’occasione ulteriore per sviluppare quell’accoglienza rurale che valorizza tutti gli edifici rurali che oggi non trovano ancora una loro destinazione d’uso e che, riqualificati con cura ed attenzione al paesaggio, potrebbero entrare in un circuito di accoglienza virtuoso che ne sappia riconoscere il valore», ha specificato la presidente.

L’area delle Colline di Conegliano e Valdobbiadene tra il 2022 e il 2023 ha già prodotto tassi di crescita a due cifre con annunci attivi sulla piattaforma aumentati di circa il 25% e un incremento ancora maggiore degli arrivi degli ospiti (oltre il 35%) di cui oltre il 60% proviene dall’estero, in particolare da Stati Uniti, e poi da Germania, Francia, Regno Unito e Spagna.

«La nostra partnership con l’associazione per il Patrimonio delle Colline del Prosecco di Conegliano e Valdobbiadene riflette il nostro impegno nel promuovere un modo di viaggiare più sostenibile e diversificato, mostrando ai visitatori che il Veneto va ben oltre Venezia, con incredibili zone rurali come le Colline o le località alpine dove si svolgeranno i prossimi Giochi Olimpici Invernali di cui Airbnb è partner», ha dichiarato Valentina Reino, head of public policy & campaign di Airbnb Italia.

La foto pubblicata è stata inviata dall’ufficio stampa di Airbnb