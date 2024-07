Venezia chiama Cina: da settembre volo nostop per Shanghai

Nell’anno delle manifestazioni per i 700 anni di Marco Polo, Venezia e la Cina intensificano i contatti. Dal 26 settembre China Eastern Airlines collegherà il capoluogo lagunare con Shanghai tutto l’anno con tre voli settimanali non stop.

La conferma ufficiale è arrivata dopo il recente viaggio a Shanghai del presidente del Gruppo Save – che gestisce l’aeroporto “Marco Polo” – Enrico Marchi, e del direttore sviluppo aviation, Camillo Bozzolo, e il via libera di Caac (Civil aviation authority china) ed Enac, con la conseguente messa in vendita del collegamento.

Il nuovo volo su Shanghai, che nel primo anno trasporterà circa 70.000 passeggeri, stimolerà in tempi brevi i flussi da Venezia per l’intera Cina, permettendo un risparmio del 40% di tempo rispetto a soluzioni di viaggio dalla Serenissima, che a oggi comportano voli in coincidenza.

Il 2019 per ii Marco Polo è stato l’anno di massima espressione del mercato cinese: il totale passeggeri che, attraverso voli in coincidenza, aveva volato tra Venezia e la Cina era stato di oltre 150.000. Un dato destinato a moltiplicarsi grazie al volo non-stop.

China Eastern Airlines, la più grande compagnia aerea cinese con base a Shanghai, può contare su oltre 800 aeromobili di ultima generazione, grazie ai quali trasporta ogni anno oltre 120 milioni di passeggeri. Attualmente opera un totale di 179 rotte aeree, sia domestiche che internazionali, assicurando il collegamento con 75 destinazioni diverse, in 34 tra Paesi stranieri e distretti speciali. Il vettore fa parte dell’alleanza SkyTeam, attiva all’aeroporto di Venezia con circa 260 voli settimanali.

Il Nord Est è la prima aerea del nostro Paese per numero di turisti in arrivo dalla Cina. Uno studio Enit del 2023 evidenzia come, per i viaggiatori cinesi, Venezia e Verona insieme costituiscano il 67% delle preferenze di viaggio in Italia. Con circa 70.000 residenti, la comunità cinese nel Nord Est è per dimensioni la seconda in Italia dopo quella della Lombardia.

“La conferma del volo su Shanghai segna per l’aeroporto di Venezia l’avvio di una nuova stagione di scambi e relazioni con la Cina e l’Estremo Oriente – sottolinea Marchi – Un traguardo raggiunto in un anno simbolico, dedicato a Marco Polo e al suo storico contributo nello sviluppo dei rapporti con la Cina. Il collegamento non-stop di China Eastern costituisce un valore aggiunto, permettendo di raggiungere Shanghai in circa 12 ore, con un risparmio del 40% di tempo rispetto a soluzioni di viaggio che comportano più passaggi».

