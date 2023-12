Venezia-Doha, riparte il volo diretto Qatar Airways

Qatar Airways annuncia l’espansione del suo network 2024 che comprende anche Amburgo, come nuova destinazione a partire da luglio, e Venezia, su cui il vettore emiratino torna a operare dopo un periodo di interruzione, a partire da giugno.

Si tratta di due gateway che, insieme alle 170 destinazioni complessive di Qatar Airways, contribuiranno all’incremento dei flussi turistici “con importanti ricadute economiche”, fa sapere la compagnia.

Per Venezia, in particolare, Qatar Airways prevede una forte domanda su destinazioni come Giappone, Cina e Australia, mentre Amburgo fungerà come gateway per Sudafrica, Thailandia e Filippine.

Sul Marco Polo saranno sette i voli settimanali dal 12 giugno prossimo. Da Doha a Venezia la partenza è alle 9 con arrivo alle 14.20, il lunedì, martedì, mercoledì, giovedì, venerdì, sabato e domenica. Da Venezia a Doha si decolla alle 16.50 con arrivo alle 23.10, il lunedì, martedì, mercoledì, giovedì, venerdì, sabato e domenica.

Così l’amministratore delegato del Gruppo Qatar Airways, Badr Mohammed Al-Meer: «Mentre quest’anno volge al termine, siamo lieti di presentare ai nostri passeggeri nuove ed entusiasmanti opportunità di viaggio per l’anno 2024. A partire dalla ripresa del collegamento con Venezia e dall’attivazione del nuovo volo per Amburgo, Qatar Airways e il suo hub, l’Aeroporto Internazionale di Hamad, continuano a posizionarsi sulla mappa mondiale come gateway fondamentale per i viaggi e la connettività internazionali. Non vediamo l’ora di vedere i nostri passeggeri scoprire nuove esperienze e riprendere a volare verso le loro destinazioni preferite».

Gli annunci arrivano a seguito della recente espansione dell’orario invernale di Qatar Airways, che include un aumento delle frequenze dei voli verso le principali destinazioni leisure, tra cui Amsterdam, Bangkok, Barcellona, Belgrado e Miami, con collegamenti attraverso Doha.