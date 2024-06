Venezia, Planetaria acquisisce lo storico Ca’ Pisani Deco Design Hotel

Il Ca’ Pisani Deco Design Hotel entra in Planetaria Hotels, che così arricchisce il proprio portfolio portando a 12 il numero degli hotel a quattro e cinque stelle. L’acquisizione sarebbe stata “portata a casa” per 20 milioni di euro.

Ospitato all’interno di un palazzo veneziano del trecento, il quattro stelle è il primo design hotel della città caratterizzato da un’atmosfera artistica unica con interni rivisitati in chiave modernista e art déco e arredi storici originali degli anni ’30 e ’40 che mostra ai suoi ospiti una collezione di rari oggetti e vasi d’epoca.

«Ca’ Pisani è una dimora in cui arte e design si incontrano in modo naturale, un luogo accogliente che trasmette amore per il bello e cura dei dettagli: caratteristiche che l’hanno qualificata da subito come un perfetto complemento per la nostra idea di ospitalità in luoghi con un’anima e profondamente ancorati al loro territorio – afferma Sofia Gioia Vedani, amministratore delegato del gruppo Planetaria Hotels – Siamo particolarmente orgogliosi di questa nuova acquisizione che corona un percorso di crescita costante e consolida la nostra immagine come gruppo, e non da ultimo offre ai nostri ospiti la possibilità di vivere un soggiorno indimenticabile all’insegna del nostro claim “be as you are” a Venezia, una delle città più affascinanti del mondo», conclude.

L’hotel dispone di 29 camere, di cui quattro junior suite, arredate con i toni caldi del beige, dell’ocra e del marrone che ben si abbinano agli arredi originali degli anni ’30 e ’40, come i letti in radica e i tendaggi in tessitura veneziana Bevilacqua.

Il restaurant bar la Rivista, aperto anche agli ospiti esterni, condivide il medesimo animo futurista che caratterizza tutti gli spazi interni dell’hotel; i mobili in legno scuro, il bancone ad onda originale degli anni ’40 così come i molteplici richiami al futurismo, tra cui le lampade che ricordano le vecchie caffettiere napoletane, i tavoli in marmo starlight blu e i divanetti giallo ocra, creano un ambiente moderno e raffinato.

Per la proposta culinaria del ristorante, un menù a base di piatti ispirati alla tradizione veneziana, come i tipici “cicheti”, gli antipasti locali che sono un vero “must” culinario durante un soggiorno nella laguna.

Il direttore generale di Planetaria Hotels Damiano De Crescenzo commenta: «Ciascuno dei nostri alberghi rappresenta, interpreta e valorizza in modo unico lo spirito e l’identità del luogo. Per questo motivo non imponiamo standard di catena, ma solo indirizzi che aiutano i team locali a diventare a tutti gli effetti ambasciatori del nostro approccio genuino all’ospitalità».