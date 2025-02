Verastore, convention d’Egitto:

“Bene l’Ai, ma l’uomo vince”

MARSA ALAM – Numeri giganti e tre novità. A Marsa Alam, in Egitto, Veratour incontra in convention (la undicesima) le agenzie di viaggi Verastore – le più performanti – e conferma la definitiva ripresa post Covid: «Ci abbiamo messo cinque anni – ha spiegato l’amministratore delegato e co-ceo Stefano Pompili – Nel 2019 abbiamo fatturato 252 milioni di euro, nel 2020 e 2021 rispettivamente 59 e 56 milioni, poi abbiamo ripreso la nostra crescita strutturata che ci ha portato a fatturare 246 milioni nel 2024».

Le prospettive non possono che essere rosee, considerato che al 10 febbraio l’operatore può contare già su un ordinato di 80 milioni di euro, contro i 62 milioni dello stesso periodo dello scorso anno. Nel 2025, 2026 e 2027 il tour operator romano si aspetta un fatturato annuo di 265, 285 e 310 milioni di euro: «Chiaramente, però, ciò che resta determinante è la marginalità – ha aggiunto Pompili – E un ringraziamento speciale non può che andare alle migliori agenzie Verastore, grazie a cui oggi contiamo su un ottimo 43% di clienti repeater». Strategica, inoltre, l’ormai consolidata partnership con Neos: «Siamo partiti trent’anni fa con un piccolo contratto di trenta posti, oggi siamo tra i primi loro clienti – ha proseguito l’ad – Lo stesso discorso vale per Europ Assistance. Con loro, e con le nostre agenzie, mettiamo le persone al centro, il nostro lavoro è fatto di questo: di enorme valore umano».

LE TRE NOVITÀ

Il velo sul tris di new entry lo ha alzato Daniele Pompili, amministratore delegato e co-ceo, che ha confermato anche importanti opere di restyling. In offerta Veratour ha aggiunto – come annunciato qui – il Veraclub So Nice a Cipro, ad Ayia Napa; il Veraclub Pegasos Deluxe Beach a Rodi, in Grecia, che in inverno diventerà cinque stelle; fino alla Crociera delle Isole Cicladi, con la Vera boat My Harmony G, uno yacht di 21 cabine per 44 ospiti in trattamento full board. Questo l’itinerario: Atene, Zea – Poros, Poliegos – Folegandros, Santorini Antiparos – Paros, Delos – Mykonos – Syros, Kythnos, Atene.

«Le persone che verranno nelle nostre agenzie cresceranno sempre di più – ha commentato Massimo Broccoli, direttore commerciale – La tecnologia, l’intelligenza artificiale è molto utile. Ma la gente ha bisogno di gente. E nel nostro caso le Verastore fanno parte dell’esperienza di viaggio con Veratour». In ambito prodotto, il direttore commerciale ha inoltre aperto le vendite dei soli servizi a terra sul Mar Rosso, dunque senza la prenotazione di un charter, a tutto il mercato.

STRAORDINARIO EGITTO

L’Egitto merita un capitolo a parte. Secondo le prime elaborazioni del Centro Studi Veratour, il mercato italiano sta mostrando segnali di forte dinamismo: l’inizio anno vede il numero complessivo di prenotazioni ricevute da Veratour (per viaggi da effettuare nel corso di tutto il 2025) crescere del 29% rispetto al 2024. Secondo i dati, a trainare la crescita è il ritorno deciso verso una destinazione storica: l’Egitto, appunto.

Le prenotazioni per il Mar Rosso hanno rappresentato il 30% delle preferenze dei clienti, con Sharm El Sheikh in testa. Molte di queste prenotazioni si concentrano sui ponti di Pasqua, grazie anche a un calendario favorevole. In Egitto infatti il numero di viaggiatori italiani nei villaggi Veratour tra fine aprile e inizio maggio ad oggi è già superiore del +83% rispetto ai ponti dell’anno scorso.

Per rispondere alla domanda crescente, Veratour punta su sei villaggi nel Mar Rosso, distribuiti tra Sharm El Sheikh (3), Marsa Alam (2) e Hurghada (1). A questi si aggiunge, per il periodo estivo, il Veraclub Jaz Oriental di Marsa Matrouh. «L’Egitto è una destinazione chiave per il turismo italiano: mare cristallino a poche ore di volo, strutture di qualità e un rapporto qualità-prezzo vincente la rendono una delle mete più desiderate. I numeri di inizio anno lo dimostrano, e siamo pronti a consolidare la nostra presenza sul Mar Rosso con un’offerta sempre più ampia e curata», ha concluso Stefano Pompili – Il consolidamento della stabilità in Medio Oriente potrebbe rappresentare un ulteriore fattore di crescita nei prossimi mesi. Anzitutto per ragioni umanitarie, continuiamo a sperare che la pace persista. Un contesto stabile favorisce il turismo e permette a una destinazione straordinaria come l’Egitto di esprimere tutto il suo potenziale».

Tra le altre mete scelte degli italiani per le vacanze invernali spiccano Zanzibar, Kenya, Caraibi e Capo Verde. Per le prenotazioni già arrivate per la stagione estiva, si assiste a una forte ripresa della Tunisia dove Veratour è presente con tre villaggi.