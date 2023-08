Veratour apre le vendite 2024 (e tre nuovi villaggi)

Quando ormai l’estate va verso il giro di boa, Veratour apre ufficialmente le prenotazioni per il 2024 dei pacchetti vacanza nei propri villaggi. I Veraclub in Egitto, Canarie, Oceano Indiano, Caraibi, Oman e Capo Verde possono essere ora prenotati nelle agenzie di viaggi o tramite il sito web ufficiale.

Per il prossimo anno, l’operatore guidato dalla famiglia Pompili presenta tre novità: in Egitto – come anticipato – farà il suo esordio il Veraclub Sharm, che arricchirà l’offerta Veratour a Sharm el Sheikh, una delle località più amate dalla clientela; a Cuba, invece, in uno dei tratti più belli della costa di Varadero debutterà il Veraclub Starfish Varadero, una struttura contraddistinta da 411 tra camere e bungalow immersi nel rigoglioso giardino del resort; nella Repubblica Dominicana, precisamente a Bayahibe, ci sarà infine il Veraclub Sunscape Dominicus, ex Veraclub Canoa entrato nel 2023 a far parte della prestigiosa catena Hyatt e che si ripresenterà alla clientela Veratour dopo una profonda ristrutturazione.

A luglio, in un nota, il t.o. ha fatto sapere che l’anno in corso si sta dimostrando carico di importanti risultati e al 31 dicembre prossimo si prevede un fatturato di più di 230 milioni, con una crescita sul 2022 di oltre il 25%.

«Non abbiamo mai perso l’ottimismo portando avanti investimenti importanti soprattutto in Italia e in Egitto – aveva dichiarato nei mesi scorsi Stefano Pompili, ceo Veratour – C’è tanta voglia di viaggiare in strutture di qualità, intercettiamo sempre di più una clientela medio-alto spendente e ci adoperiamo per migliorare la qualità della nostra offerta con investimenti costanti. Grazie a queste premesse i buoni risultati non mancano».