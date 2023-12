Veratour incontra le VeraStore: cala il sipario sul roadshow 2023

Veratour ha concluso il suo roadshow 2023 con le agenzie di viaggi VeraStore, che sono quelle che riescono a raggiungere i massimi obbiettivi di vendita.

Il “tour” si è concluso con l’ultima edizione di Roma il 6 dicembre, dopo una serie di 12 incontri che ha visto coinvolti una media di 50 agenti per ogni appuntamento, con punte di 100 adv per le tappe di Milano e della Capitale.

Analizzate le politiche commerciali con gli interventi di Massimo Broccoli, direttore commerciale Veratour, e Davide Pavarina, direttore Rete Vendite Italia, sono state illustrate anche le novità in catalogo per il 2024.

In area Caraibi apre il nuovo Veraclub Starfish Varadero a Cuba; mentre a seguito di una completa ristrutturazione riapre la struttura di Santo Domingo che dopo l’intervento cambia la denominazione in Veraclub Sunscape Dominicus. Novità anche per il Mar Rosso con l’apertura del nuovo Veraclub Sharm, in Egitto a Sharm El Sheik e il ritorno delle crociere sul Nilo.

«L’81% del fatturato arriva dalle agenzie VeraStore, una quota che è costantemente cresciuta negli anni e che puntiamo a far crescere ancora di più – spiega Massimo Broccoli – I clienti cercano un servizio di qualità nella scelta delle loro vacanze, per questo è necessario che siano professionisti preparati a guidarli, agenti che conoscano bene la nostra realtà e possano dare le indicazioni migliori. Le grandi capacità che gli agenti di viaggi dimostrano ogni giorno sono per noi un asset insostituibile, per questo puntiamo a consolidare sempre di più questa storica partnership».

La forte ripresa del settore turistico registrata nel 2023 nonostante le tensioni internazionali è stato uno dei temi più sentiti: l’instabilità che ha caratterizzato gli ultimi mesi rende ancora più necessario un lavoro congiunto per garantire una risposta pronta e variegata ai viaggiatori italiani. In quest’ottica è fondamentale pensare a un turismo consapevole, che si avvalga di prodotti assicurativi completi. Per questo alcune tappe (Roma, Bologna, Milano e Verona), sono state realizzate in collaborazione con Europ Assistance.

«Gli eventi degli ultimi anni hanno inciso profondamente sul settore del turismo, modificando le abitudini di viaggio delle persone, oggi molto più propense a proteggere le proprie vacanze, per tutelare sia la salute che l’investimento – afferma Erika Delmastro, chief travel officer di Europ Assistance Italia – come compagnia nata per prendersi cura dei viaggiatori, sempre e ovunque, lavoriamo costantemente per offrire soluzioni in grado di rispondere alle nuove esigenze dei nostri partner e dei nostri clienti».