Veratour investe nelle agenzie VeraStore

Parola d’ordine agenzia di viaggi per Veratour. Il t.o. romano, guidato dalla famiglia Pompili, annuncia il restyling del logo e nuovo materiale da esporre in linea con il catalogo 2023 per le adv VeraStore, sempre più diffuse sul territorio e per cui l’operatore punta a raggiungere il 90% del fatturato. «Con la rivisitazione del materiale creativo puntiamo a rendere le VeraStore ancora più accattivanti per i clienti, speriamo possa essere un valido aiuto», ha commentato il direttore commerciale Massimo Broccoli.

Quella tra Veratout e le VeraStore è una partnership che funziona. Per sottolineare ancora di più il profondo legame, il tour operator ha investito sul fronte creativo per realizzare un nuovo logo, nuovi materiali e un claim ancora più accattivante: “VeraStore, gli specialisti delle tue vacanze”.

Veratour, “da sempre vicina alle agenzie di viaggi considerate il canale privilegiato per la distribuzione dei propri prodotti”, si legge nella nota, punta a consolidare ancora di più questo rapporto, soprattutto con chi riesce a garantire una quota significativa di vendite, che permettano di raggiungere la qualifica di VeraStore.

Che la partnership funzioni lo dimostrano i dati: in circa dieci anni la quota di fatturato Veratour derivante dalle VeraStore è passata dal 35% del totale all’81% circa e l’obiettivo è di arrivare al 90% nel prossimo biennio. «Continuiamo a puntare su questo fronte perché sappiamo quanto il lavoro degli agenti di viaggi sia prezioso – ha dichiarato Massimo Broccoli – Abbiamo una relazione profonda che arriva da anni di collaborazione, incontri sul territorio, accordi precisi ed equi».

Anche la diffusione sul territorio italiano delle agenzie VeraStore è migliorata e sta crescendo progressivamente in tutte quelle aree dove erano meno presenti. «Quello della diffusione geografica è un processo che richiede tempo, ma che sta funzionando – ha continuato Broccoli – Certo il periodo della pandemia non ha aiutato. Tuttavia oggi assistiamo a una forte ripresa del turismo, diverse agenzie purtroppo hanno chiuso e sono state perse alcune professionalità, ma le aziende rimaste si stanno consolidando: i clienti tornano in agenzia premiando il valore aggiunto di una consulenza di alto livello, capacità preziosa e indispensabile per Veratour».