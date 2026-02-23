Veratour, Pompili: «Il 95% dei clienti arriva dalle adv»

Si è conclusa la convention di Veratour a Marsa Alam con circa 200 agenzie di viaggi VeraStore, che nel corso del 2025 hanno ottenuto i migliori risultati nella vendita dei prodotti del t.o. romano guidato dalla famiglia Pompili.

La scelta dell’Egitto, per Veratour, non è casuale. La destinazione si conferma di punta per l’operatore: oggi questa meta vale infatti il 27% del fatturato e nel 2025 è cresciuta di oltre il 32% rispetto all’anno precedente. I numeri del 2026 confermano il trend positivo. «Non è un caso: dietro questi risultati ci sono investimenti, programmazione e prodotto», ha commentato Stefano Pompili.

Nel corso dell’evento, gli agenti VeraStore hanno potuto visitare le novità Veraclub Vita Resort e l’Utopia Blue. «L’Egitto continua a essere una destinazione chiave perché unisce qualità, accessibilità e continuità di domanda in ogni stagione – ha aggiunto – Il nostro compito è offrire strutture coerenti con gli standard che il cliente Veratour si aspetta».

Ma la vera forza della convention non sono stati solo i numeri o i nuovi prodotti. «È stato il rapporto con le agenzie di viaggi – ha concluso Pompili – Da sempre crediamo in un modello basato su correttezza, lealtà e trasparenza. Il 95% dei clienti arriva grazie al lavoro delle agenzie. È una partnership costruita nel tempo, che funziona perché ognuno conosce il proprio ruolo e lo svolge con professionalità. Abbiamo premiato tante realtà eccellenti, ma la cosa più importante è il livello complessivo raggiunto dalle VeraStore. Quando i risultati sono condivisi, crescono in modo più solido e duraturo. Il turismo è fatto di prodotto, strategia e investimenti. Ma soprattutto è fatto di relazioni: quando le relazioni sono sane, i numeri arrivano».