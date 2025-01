Verona base strategica per Volotea, più voli per Parigi e Barcellona

Verona si conferma sempre di più base strategica per Volotea. Dopo aver recentemente rafforzato l’offerta in Campania, la compagnia aerea che collega le città europee di piccole e medie dimensioni ha deciso di aumentare le frequenze dei voli consolidando così il suo ruolo nello scalo scaligero. A partire da aprile 2025, i collegamenti per Parigi Orly diventeranno giornalieri, mentre quelli per Barcellona saranno operati cinque volte a settimana (lunedì, mercoledì, venerdì, sabato e domenica). Con questa espansione, la compagnia migliora i collegamenti tra Verona e due grandi città europee, favorendo il turismo incoming e offrendo maggiori opzioni di viaggio ai passeggeri veronesi.

Nel 2025, Volotea opererà da Verona un totale di 14 destinazioni in cinque Paesi: Italia, Spagna, Grecia, Francia e Germania, con due aeromobili basati nello scalo. Il 2024 si è chiuso con risultati in crescita: la compagnia iberica ha trasportato circa 700.000 passeggeri (+18% rispetto al 2023) e operato 4.283 voli (+21%). Inoltre, ha impiegato oltre 90 dipendenti presso la base veronese.

Anche la qualità del servizio è stata premiata dai passeggeri: con un Net Promoter Score (NPS) di 48.9, Verona è risultata la base italiana con il miglior livello di soddisfazione per Volotea. Inoltre, la compagnia ha migliorato la puntualità, raggiungendo un OTP15 (volo in orario entro 15 minuti) del 79%.

«Verona rappresenta per Volotea una base di fondamentale importanza, non solo dal punto di vista operativo ma anche strategico – ha dichiarato Valeria Rebasti, International Market Director di Volotea -. L’incremento delle frequenze verso Parigi Orly e Barcellona è un segnale concreto del nostro impegno per offrire ai passeggeri una connettività ancora migliore. Questi collegamenti, infatti, non solo rafforzano due assi turistici di grande importanza, ma contribuiscono anche a promuovere Verona come destinazione d’eccellenza nel panorama internazionale. I risultati che abbiamo ottenuto nel 2024, frutto di un lavoro costante e condiviso con il territorio, ci stimolano a investire ulteriormente, garantendo ai passeggeri un’esperienza di viaggio sempre più comoda e accessibile».

«Con l’aumento delle frequenze settimanali sui mercati chiave di Parigi Orly e Barcellona – ha affermato Camillo Bozzolo, Direttore Sviluppo Aviation del Gruppo SAVE – Volotea rafforza il suo legame con il territorio veronese adattando l’offerta alle esigenze dell’area. Nel 2024 la compagnia ha realizzato circa il 20% del traffico totale dell’aeroporto Catullo, con un incremento del 18% rispetto all’anno precedente».

Nel corso degli anni la compagnia ha sostenuto attivamente lo sviluppo culturale del territorio attraverso iniziative mirate, come il progetto #Volotea4Veneto, che ha finanziato il restauro di oltre 30 bozzetti in terracotta della Gypsotheca Museo Antonio Canova di Possagno. Nel 2024, Volotea ha, inoltre, consolidato il suo legame con la città diventando sponsor ufficiale del Teatro Camploy per la stagione teatrale 2024/2025.