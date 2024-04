Verso Atm Dubai 2024: focus sull’Ai

Cambiamento epocale nel turismo all’insegna dell’intelligenza artificiale per esplorare nuove opportunità di business: è uno dei temi dominanti dell’Arabian Travel Market 2024 che si terrà al Dubai World Trade Center dal 6 al 9 maggio prossimi. In occasione del più importante marketplace del Medio Oriente, politici e player internazionali esamineranno le nuove frontiere dell’imprenditorialità che attraverso l’uso dell’Ai potranno rimodellare l’industria del turismo globale.

Oltre 200 relatori parteciperanno a più di 50 sessioni nel corso dei quattro giorni dell’evento. Esperti da tutto il mondo si recheranno al Global Stage e al Future Stage di Atm per affrontare alcune delle questioni più urgenti del settore, tra cui il ruolo crescente dell’intelligenza artificiale, il futuro dell’aviazione, come comportarsi nel segmento del lusso, del turismo al dettaglio e dei viaggi sostenibili. Espositori e partecipanti avranno la possibilità di esplorare nuove opportunità di mercato, i vantaggi della collaborazione e della connettività, come attrarre investimenti e altro ancora.

A tal proposito Danielle Curtis, exhibition director ME, Arabian Travel Market, ha dichiarato: «Il futuro del settore dei viaggi globale sarà plasmato da innovatori e imprenditori, motivo per cui punteremo i riflettori dell’Atm 2024 sulle ultime intuizioni e tecnologie. Dalle startup ai marchi affermati, la mostra di quest’anno metterà in mostra nuove idee su come il settore può migliorare l’esperienza dei clienti, promuovere l’efficienza e produrre impatti economici positivi in ​​tutto il Medio Oriente e oltre».

Per l’edizione 2024 dell’Atm si prevede un +23% di espositori rispetto allo scorso anno con un significativo incremento di aree espositive di quasi tutte le macro regioni del mondo, dal Medio Oriente (+19% ) all’Europa (+32%), dall’Asia (+20%) all’Africa (+28%). Così come crescerà anche lo spazio espositivo dedicato al Travel Tech, già in buona parte prenotato, con un significativo aumento anche della partecipazione di hotel con un +21% di presenze rispetto al 2023.

La foto pubblicata è stata inviata dall’ufficio stampa di Atm Dubai