Verso Bit 2024: un mondo di viaggi ed esperienze uniche

A poco meno di un mese dall’apertura, Bit Milano 2024 si prospetta come un’esperienza imperdibile per gli amanti dei viaggi e per tutti gli operatori del settore. Dal 4 al 6 febbraio, l’Allianz MiCo di Milano farà da cornice a un’esperienza unica, volta a scoprire le tendenze più recenti del turismo, con un focus su sostenibilità, consapevolezza, personalizzazione e tecnologia.

Welcome Travel Group, tra i protagonisti di questa vetrina, offrirà attraverso la sua ampia rete, un’anteprima delle nuove frontiere del viaggio.

Le tre aree tematiche della manifestazione – Leisure, BeTech e Mice Village – sono pensate per mettere in risalto le proposte degli espositori, italiani ed internazionali mettendo in luce mete affascinanti, servizi innovativi, nuove proposte e opportunità. L’obiettivo è offrire una visione completa e approfondita sulle principali richieste del settore, sempre più consapevole e reattivo alle esigenze dei viaggiatori.

Il ventaglio di destinazioni e proposte, dunque, è ampio, con soluzioni più mainstream fino a opzioni esperienziali e personalizzate, con particolare attenzione al turismo slow ed ecofriendly.

L’Italia è rappresentata tutta, da nord a sud, confermando Bit quale primo marketplace del prodotto Italia nel mondo: dal turismo all’aria aperta del Friuli-Venezia Giulia, al Veneto, dove arte e natura si fondono, fino all’Umbria, oasi di pace e tradizione; dalla Toscana, terra d’arte e borghi storici, al Lazio, fino alla Puglia, riferimento di cultura ed enogastronomia. L’Abruzzo incanta con i suoi paesaggi mozzafiato, mentre la Lombardia, fonde modernità e tradizione. La Sicilia offre un mix di cultura, storia e piaceri del gusto, come anche il Piemonte. La Liguria incanta con la Riviera italiana e la Campania, regala suggestioni di fascino e tradizione.

È confermata la rinnovata attenzione all’internazionalizzazione, con la presenza di mete estere uniche, che spaziano dal suggestivo oceano Indiano al mar caraibico, come Cuba, Barbados e Sri Lanka. Presenziano novità importante quali l’Agenzia per il turismo del Centro America, a rappresentare Belize, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panama e la Repubblica Dominicana. Figurano poi l’affascinante Mongolia, la Giordania, ricca di storia e il magico Egitto; ritornano Giappone, Cina e Città di Tokyo. Non mancano affascinanti mete europee, tra cui Albania, Croazia e Slovenia.

I vettori e il mondo crocieristico sono ben rappresentati con la partecipazione di nomi rilevanti, come Ita Airways, Eva Airways, Trenitalia, Trenord, Msc Crociere e Cruiseline. Tra i tour operator e le associazioni, trovano posto nomi noti come Gattinoni, Fto-Turismo Organizzato, Federcongressi&eventi, Astoi.

Attrazioni e importanti nomi dell’hôtellerie arricchiscono la proposta: Gardaland, Nh Milano Congress Centre (Minor Hotels), A&O Hotels and Hostels Holding GmbH.

Tuttavia, Bit Milano non è solo un marketplace per l’incontro fra domanda e offerta, ma uno spazio di incontro e dialogo orientato ad anticipare dati e tendenze, fornire strumenti strategici e pratici di crescita professionale. Grazie all’esclusivo format di eventi Bringing Innovation Into Travel a cura di Business International, knowledge unit di Fiera Milano, tutte le anime della filiera – associazioni, editori specializzati e imprese – potranno confrontarsi sui grandi trend del settore, secondo tre macro temi principali: Nuovi Trend, Innovazione, Sostenibilità intesa come tutela dell’ambiente e della persona.

Bit 2024 promette di essere una piattaforma coinvolgente, dove visitatori e operatori possono esplorare le ultime tendenze del turismo, entrare in contatto con esperienze uniche e creare connessioni significative nel mondo dinamico del viaggio.