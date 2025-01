Verso Fitur 2025, focus sul turismo lgbtq+ con Jn Global Project

Torna l’appuntamento annuale con Fitur, a Madrid dal 22 al 26 gennaio con L’Agenzia di Viaggi Magazine media partner, che ospita l’area Lgbtq+ curata Jn Global Project e ponendo l’accento sul lavoro svolto dalla Rete Spagnola di Destinazioni per la Diversità.

Jn Global Project si distingue ancora una volta come ente organizzatore di Fitur Lgbt 2025 rafforzando la sua posizione di attore chiave nello sviluppo del turismo specializzato nella community arcobaleno. L’evento riunirà destinazioni nazionali e internazionali che hanno abbracciato la diversità come pilastro strategico, riaffermando il loro impegno per l’inclusione e la competitività nel settore.

La Rete Spagnola di Destinazioni per la Diversità, centrale in questa edizione, è una piattaforma creata da Jn Global Project con l’obiettivo di integrare le destinazioni che promuovono politiche di inclusione attiva e di rispetto, migliorando l’esperienza di viaggio della comunità Lgbtq+. Questa iniziativa riflette l’impegno di Jn Global Project per un settore turistico globale più equo e diversificato. Dalla sua fondazione nel 2008, infatti, JN Global Project ha condotto progetti emblematici nel campo degli eventi, del marketing e del turismo incentrati sulla comunità Lgbtq+. Tra le iniziative degne di nota figurano Mr. Gay España, Premio Diversa e Gnetwork MAD, che hanno ottenuto un impatto significativo e un riconoscimento internazionale.

Secondo OnClusive, Mr. Gay España ha generato una copertura mediatica del valore di 5,7 milioni di euro, attirando oltre 35mila spettatori nella sua ultima edizione, organizzata nell’ambito del Madrid Pride. Allo stesso modo, i Premios Diversa sono diventati una piattaforma che mette in evidenza e riconosce le aziende, le istituzioni e le personalità per il loro impegno a favore dell’uguaglianza e dell’inclusione. Inoltre, il congresso internazionale di turismo e affari Gnetwork MAD è diventato la più importante conferenza di lingua spagnola sul turismo e i viaggi che si tiene in Spagna.

L’edizione 2025 di Fitur Lgbt prevede una crescita del 30% rispetto all’anno precedente, con un aumento del numero di destinazioni ed enti impegnati a promuovere un turismo diversificato, inclusivo e sostenibile.