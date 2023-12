Verso Fitur Madrid: focus su Ai e booking engine nel turismo

Soluzioni software e servizi per l’industria turistica, piattaforme di prenotazione online per le agenzie di viaggi, assistenti vocali con intelligenza artificiale, consulenza per l’innovazione e la tecnologia. Così come progetti web e marketing, sviluppi wifi, sistemi di gestione dei prezzi e metodi di pagamento rivoluzionari: saranno queste alcune delle principali proposte presenti a Fitur Travel Technology 2024, dal 24 al 28 gennaio a Ifema Madrid con L’Agenzia di Viaggi Magazine media partner.

Aziende provenienti da Paesi di tutto il mondo come, ad esempio, Stati Uniti, Regno Unito, Germania, Francia, Italia, Emirati Arabi Uniti e Singapore, sveleranno a Fitur Travel Technology le tendenze tecnologiche destinate a rivoluzionare il modo in cui i viaggiatori pianificheranno e prenoteranno le loro esperienze. Inoltre, nel campo della consulenza sull’innovazione e la tecnologia alberghiera, i visitatori potranno scoprire soluzioni digitali in grado di aiutarli a raggiungere i loro obiettivi di impresa, progetti web personalizzati e sviluppi marketing online per stimolare la crescita del settore alberghiero.

Un altro ambito presente sarà quello dalle soluzioni wifi per i settori legati all’ospitalità, con un’innovazione continua che offre una rete in grado di assorbire l’incredibile aumento del consumo di internet, fornendo servizi ad alto valore aggiunto e trasformando il wifi nella base tecnica per la trasformazione digitale dei clienti. Inoltre, a tutto ciò si affiancherà anche il software per aiutare le Pmi del settore a diventare più competitive digitalizzando e automatizzando le loro attività e i loro processi inerenti alle risorse umane.

Anche i sistemi di pagamento, uno dei segmenti più rivoluzionati negli ultimi anni e che ha cambiato l’esperienza del cliente, troveranno spazio a Fitur Travel Technology. Tra gli sviluppi tecnologici da segnalare in questo ambito troviamo un innovativo metodo di pagamento rateale per il settore dell’ospitalità, che può essere attivato direttamente nel booking engine o nel Crm in modo tale da essere facilmente utilizzabile, e che può anche integrare un Buy Now Pay Later.

PIATTAFORME E BOOKING ENGINE

Il modo in cui i viaggiatori gestiscono le prenotazioni alberghiere è cambiato negli ultimi anni con la crescente presenza di sistemi di prenotazione intelligenti, assistenti virtuali, intelligenza artificiale o realtà aumentata. Il ruolo cruciale di questi sviluppi rappresenta un’opportunità per le aziende tecnologiche che mirano a diventare un partner indispensabile per gli albergatori, i gestori di case vacanze e i proprietari di b&b. Per tale motivo, tra i numerosi sviluppi innovativi che verranno presentati in fiera, troviamo un booking engine ottimizzato che moltiplica le prenotazioni dirette con strumenti di pricing dinamico, suggerendo tariffe in base alla domanda, alla stagionalità e alla concorrenza, aumentando l’occupazione e i ricavi.

Sarà possibile, inoltre, testare il funzionamento di una piattaforma che funge da gestore dei prezzi sempre attivo e che consente anche di intervenire e controllare i prezzi manualmente, garantendo così che alle camere d’albergo venga assegnato il prezzo corretto ogni notte. Questo prodotto, progettato specificamente per gli alberghi indipendenti, è veloce da implementare, intuitivo da usare, facile da capire e completamente trasparente. Inoltre, consente di risparmiare tempo confrontando le tariffe con quelle della concorrenza per essere sicuri di non lasciarsi scappare nessuna occasione.

Insomma, Fitur sarà lo spazio in cui aziende ed esperti internazionali e spagnoli presenteranno soluzioni all’avanguardia che, oltre a migliorare e ottimizzare l’esperienza del viaggiatore, sono in grado di favorire la specializzazione, la commercializzazione e il monitoraggio dei risultati delle aziende del settore.

THE IA FOR TOURISM AWARDS 2024

Consapevoli della crescente importanza dell’intelligenza artificiale, Segittur e Fitur hanno annunciato la prima edizione del concorso per soluzioni tecnologiche sviluppate con l’Ai per il turismo, “The AI for Tourism Awards 2024”, che premierà la migliore soluzione di intelligenza artificiale del 2024 del settore. Presieduta da Segittur, la cerimonia di premiazione si terrà il 25 gennaio presso Fitur Know-How & Export, dopo la delibera di una giuria composta da professionisti del mondo del turismo e della tecnologia.